Harry e Meghan Markle, il divorzio è vicino: “Lui non sorride più”

Il Principe Harry e Meghan Markle ai ferri corti. Secondo qualcuno il divorzio tra i duchi di Sussex sarebbe dietro l’angolo. Chi lo dice? Thomas, il fratello dell’attrice nonché attuale concorrente del Grande Fratello Vip australiano. Stando alle confidenze dell’uomo la sorella è cambiata molto da quando è diventata famosa in tutto il mondo grazie al suo legame con il nipote della Regina Elisabetta.

“I soldi l’hanno cambiata e la popolarità le ha dato alla testa”, ha assicurato Thomas Markle, che da tempo non ha più alcun rapporto con l’ex protagonista della serie tv Suits. Il gieffino ha ricordato che per Meghan il divorzio non è certo una novità: già in passato ha lasciato su due piedi l’ex marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson, al quale è stata legata dal 2011 al 2013.

“Trevor si è preso cura di lei, l’adorava, ma Meghan l’ha calpestato e poi l’ha mollato. Velocemente“, ha spiegato il fratello della Markle. Thomas ha fatto notare che anche il Principe Harry è cambiato molto e da quando ha lasciato la famiglia reale non è più lo stesso. “Harry e Meghan divorzieranno presto. Da quando lui si è trasferito in America non sorride più”, ha fatto notare Markle.

L’avvertimento di Thomas Markle

Qualche tempo fa, alla vigilia del matrimonio celebrato nel 2018, Thomas Markle aveva avvertito il Principe Harry: “Mia sorella ti rovinerà la vita”. Avvertimento al quale il giovane non ha mai dato troppa importanza e ha deciso di mettere su famiglia con Meghan: i due sono diventati genitori prima di Archie nel 2019 e poi di Lillibeth nel 2021.

Al momento il Principe Harry e Meghan Markle non hanno ancora replicato alle insinuazioni di Thomas. Va precisato, però, che l’attrice ha preso da tempo le distanze da tutta la sua famiglia, ad eccezione della madre Dora Ragland. Lo stesso ha fatto Harry qualche tempo fa, scegliendo di non essere più un membro della Corona inglese.

In questi giorni il figlio di Diana non ha neppure commentato le ultime dichiarazioni della nonna: la Regina Elisabetta ha espresso il desiderio che Camilla, Duchessa di Cornovaglia, diventi Regina quando Carlo sarà eletto Re. Desiderio che invece è stato rispettato da William, che attenderà senza problemi il suo turno insieme alla moglie Kate Middleton.

Cosa fanno oggi Harry e Meghan

Dopo l’addio alla famiglia reale inglese Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti, a Los Angeles. Hanno trovato un accordo con Netflix per produrre alcuni documentari e continuano con le loro opere di beneficenza. Di recente il Principe ha confidato che continuerà a portare avanti i progetti della madre defunta, Lady Diana.