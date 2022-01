Harry e Meghan: il Principe non vuole incontrare Kristen Stewart agli Oscar

Ritorno a Hollywood per Meghan Markle. L’ex attrice è stata invitata col marito, il Principe Harry, alla cerimonia di premiazione dei prossimi Oscar. Un evento importante, unico nel suo genere, per il quale la protagonista di Suits scalpiterebbe. Meghan, infatti, non ha mai nascosto di sentire molto la mancanza del suo vecchio lavoro, che ha dovuto abbandonare dopo l’incontro con l’erede della famiglia reale britannica. Secondo qualcuno la canadese potrebbe presto tornare a recitare dopo aver lasciato Londra.

Harry e Meghan sono dunque tra gli ospiti più attesi dell’evento – che si terrà il prossimo 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles – ma pare che il nipote della Regina Elisabetta sia piuttosto titubante. Il giovane non vorrebbe incontrare Kristen Stewart, tra le attrici presenti alla serata. Il motivo? Ovviamente il film Spencer, nel quale l’ex star di Twilight indossa i panni di Diana, madre di Harry.

Una pellicola che non è piaciuta molto al Principe Harry, che sarebbe pronto a rifiutare l’invito come protesta contro gli autori del lungometraggio. Il 37enne e la moglie sono stati invitati a tutti gli eventi principali legati agli Oscar di quest’anno e pare che la duchessa non veda l’ora di tornare a far parte degli ambienti cinematografici a Los Angeles.

Harry e Meghan divisi sugli Oscar 2022

I collaboratori dei Sussex avrebbero già pensato a varie strategie per evitare un incontro tra Harry e Kristen Stewart negli after party hollywoodiani, organizzando a dovere arrivi e partenze. Per Meghan basterebbe ignorare il cast di Spencer o limitarsi al saluto informale. Ma fonti vicine alla coppia hanno rivelato che il secondogenito di Diana è rimasto fin troppo sconvolto dal duro ritratto fatto della madre nel film e che non riesca proprio a fingere.

Il Principe Harry sarebbe addirittura pronto a rinunciare all’evento, a differenza di Meghan Markle che scalpiterebbe per partecipare: chi la spunterà? Intanto nessun commento è arrivato da parte di Kristen Stewart, che potrebbe essere candidata nella categoria migliore attrice protagonista proprio per il film Spencer, che ha ricevuto molteplici consensi dalla critica.

Cosa succederebbe se Spencer vincesse un Oscar? Con ogni probabilità le telecamere andrebbero a cercare l’espressione del duca, che si troverebbe sicuramente in grande imbarazzo. Meghan Markle riuscirà a convincere la sua dolce metà?