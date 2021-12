Meghan Markle, storica vittoria in tribunale e intanto batte la Regina e Kate

Meghan Markle riesce a trionfare in tribunale. Ebbene proprio ora è giunta la notizia sulla sua vittoria in tribunale, per la causa legale che riguarda la sua privacy. Questa volta, la moglie del principe Harry si è ritrovata a combattere contro i tabloid. Questo suo trionfo rappresenta già un punto di svolta nel settore dei media britannici. Sicuramente è un duro colpo. La Duchessa di Cambridge non dovrà recarsi in tribunale di persona, in quanto ha ormai vinto la causa durante il ricorso presentato Associated Newspapers, gli editori dei tabloid Daily Mail e Mail On Sunday.

Questi sono risultati colpevoli di aver pubblicato la lettera privata che Meghan Markle aveva scritto suo padre, durante l’estate del 2018. I giudici hanno segnalato che la Duchessa ha diritto a mantenere salda la sua privacy. Fino a qualche settimana fa, la situazione sembrava essere complicata per lei. Infatti, era uscito fuori che la lettera non l’aveva scritta da sola, bensì con un suo ex collaboratore, proprio perché aveva preso in considerazione il fatto che potesse diventare pubblica.

Attraverso un comunicato ufficiale, la moglie di Harry sceglie di dedicare questa sua storica vittoria, non solo a se stessa, ma anche a tutti coloro che hanno “paura di difendere ciò che è giusto”. Ammette di aver sopportato, in circa tre anni, “sotterfugi, intimidazioni e attacchi calcolati”. Come lei stessa fa notare, la sua vittoria rappresenta un “precedente importante”.

Meghan Markle: la più cercata su Google tra i Royals, ma non la più amata

Nel frattempo, la Duchessa conquista un’altra ‘vittoria’, sicuramente meno importante. In questo caso, vince su tutti i Royals. Scendendo nel dettaglio, la Duchessa di Cambrigde ha battuto la Regina e Kate Middleton nelle ricerche su Google. Di recente Times l’ha inserita tra le persone più influenti del mondo e oggi arriva per lei un altro record.

Meghan è il membro della Royal Family più cercato su Google. Questo è ciò che rivela Ahrefs.com. Attenzione, però, perché la Regina, seguita da William e Kate, resta sempre la più amata dai britannici. Dunque, mentre da una parte c’è molta curiosità da parte delle persone di avere delle notizie sulla Markle, dall’altra continua a non essere particolarmente apprezzata dagli inglesi. Solo nel Regno Unito, il suo nome è stato cliccato più di un milione di volte in un mese.