“Meghan Markle ha fatto un cruciale passo falso”: Harry sarebbe stanco

By

Meghan Markle forse non l’aveva calcolato, ma pare che ormai si sia fatta terra bruciata negli Stati Uniti. In America, infatti, si tende ad avere un ottimo pensiero e rispetto per la Regina Elisabetta II. Il modo con cui la moglie del principe Harry si è comportata con la Corona avrebbe portato Hollywood a voltarle spalle. Un effetto contrario a quello che lei immaginava. Infatti, sembra che Meghan e Harry fossero pronti a ritagliarsi una posizione sociale importante negli Stati Uniti, cosa che finora pare troppo lontana.

A parlare ora ci pensa Celia Walden, esperta della Corona, in un’intervista su un canale di notizie britannico. La giornalista ha fatto presente che Meghan Markle negli Stati Uniti è vista come “una figura di divertimento”. Gli americani non apparirebbero “protettivi” con la Duchessa. La moglie del critico del Sussex Piers Morgan entra nel dettaglio.

“Quando sono tornata a Los Angeles, dopo la pandemia, ho pensato che, sai, Meghan è una di loro. Forse sono piuttosto protettivi nei suoi confronti o sulla difensiva. Ma niente affatto. È solo una figura divertente qui”

Dunque sembra proprio che la Meghan Markle abbia davvero commesso un “passo falso cruciale”, sottovalutando l’apprezzamento degli americani nei confronti della Regina. La gente in California ama Elisabetta II e crede che la moglie di Harry abbia offeso la Regina. Queste dichiarazioni sono discordanti con ciò che pensano tanti altri americani, che invece danno il loro sostegno alla coppia.

In particolare, la giornalista statunitense Stephanie Guerilus ha fatto sapere che in America “la comunità nera è stata così accogliente e amorevole con il principe Harry”. Ma un sondaggio, poco dopo l’intervista dei Sussex nel 2021 con Oprah Winfrey, ha rivelato che gli americani apprezzano la Regina, considerata la reale britannica più popolare ai loro occhi.

La bufera che ha travolto Harry e Meghan ha solo complicato la situazione ultimamente. Infatti, di recente si parla di una crisi tra i due Duchi di Sussex. Sembra che il principe sia stanco della lontananza dalla sua famiglia. Secondo quanto fa sapere il corrispondente reale Richard Palmer, potrebbe davvero considerare di tornare in Inghilterra.

Harry e Meghan non hanno neppure preso parte alla messa in onore di Filippo. Questo per molti è stato un vero e proprio schiaffo alla Regina.