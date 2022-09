By

Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi la coppia non sarà presente all’evento organizzato da Re Carlo e previsto domenica sera

Il Principe Harry e Meghan Markle parteciperanno ai funerali della Regina Elisabetta previsti per lunedì 19 settembre ma non saranno presenti alla cena organizzata da Re Carlo domenica sera. Quella che vedrà coinvolti 500 capi di Stato e leader mondiali (tra cui Joe Biden e Emmanuel Macron) accorsi a Londra per omaggiare la sovrana scomparsa di recente.

Come riporta il Daily Telegraph inizialmente Harry e Meghan erano stati invitati all’evento ma poi Re Carlo ha fatto un passo indietro su consiglio dei funzionari di Buckingham Palace che hanno ricordato che la coppia non fa più parte della famiglia reale da oltre due anni.

Secondo una fonte Meghan Markle ed Harry non hanno preso molto bene la novità e sono rimasti piuttosto sconcertati davanti a questa scelta. Per i due è sicuramente l’ennesima batosta dopo aver appreso che Re Carlo non ha dato ai figli Archie e Lilibet il titolo di Altezze Reali. I bambini saranno principi ma senza privilegi.

Re Carlo ha però fatto uno strappo alla regola consentendo al suo secondogenito di poter partecipare ai funerali della Regina Elisabetta indossando la sua uniforme nonostante non sia più un membro della Corona. Stesso privilegio consentito al Principe Andrea, il fratello di Carlo ed ex marito di Sarah Ferguson che ha perso tutti i titoli reali dopo essere stato protagonista di diversi scandali a luci rosse.

La tregua tra Harry e William

Come fanno sapere sempre i tabloid inglesi, il Principe Harry e il Principe William hanno stipulato una tregua in occasione della morte dell’amata nonna. Il futuro erede al trono, così come la moglie Kate Middleton, resta però sospettoso e distaccato nei riguardi di Harry e di Meghan Markle.

In passato i due hanno “tradito” la famiglia reale con diverse accuse e proprio di recente l’ex attrice ha rilasciato una nuova intervista in cui ha puntato il dito contro suoceri, cognati e altri personaggi di spicco a palazzo. Per non parlare del tanto annunciato libro-verità scritto da Harry che dovrebbe uscire a breve.