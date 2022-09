Nuove tensioni nella famiglia reale inglese dopo la morte della Regina Elisabetta. Harry e Meghan Markle, stando a quanto si legge su alcuni tabloid made in UK, sarebbero su tutte le furie per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, sono diventati rispettivamente principe e principessa dopo la scomparsa della bisnonna ma senza acquisire il titolo di Altezza Reale.

A prendere la decisione il nuovo Re Carlo III in persona, tanto che ci sarebbe stata una lite furibonda con Meghan e Harry. Secondo il Sun, il secondogenito di Diana e la moglie americana sarebbero arrabbiati e delusi perché questa esclusione priverebbe i due bambini della scorta garantita alle Altezze Reali dei Windsor. Attraverso questo appellativo i principi potevano infatti usufruire di fondi pubblici e godere della protezione della polizia, anche questa finanziata dalle tasse.

Tema quello della sicurezza su cui il Principe Harry è già entrato in passato in conflitto, avviando una azione legale contro il Ministero dell’Interno per chiedere una adeguata tutela della polizia quando si trova con la famiglia nel Regno Unito.

Sempre secondo i giornali, Harry e Meghan avrebbero evidenziato il fatto che le figlie del Principe Andrea, Beatrice ed Eugenia, godono dello status al centro della diatriba nonostante non siano reali che rappresentano ufficialmente la corona in seguito agli scandali del padre (anche se si parla di un nuovo ruolo inedito e importante in futuro per Beatrice, che era molto legata alla defunta nonna).

La replica di Re Carlo III

Da palazzo fanno sapere però che Re Carlo ha preso questa decisione non per fare un dispetto al secondogenito e alla nuora ma solo per snellire la corte inglese e non gravare sui contribuenti. A corte ci sono già troppe persone con il titolo di Altezza Reale.

Considerando, tra l’altro, che la Regina Elisabetta aveva deciso qualche anno fa di assegnare quel titolo agli altri due figli del Principe William e Kate Middleton, Charlotte e Louis di Cambridge, che per la legge non ne avevano diritto.