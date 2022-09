Harry parla dopo la morte della Regina: inatteso richiamo a Meghan

In modo inaspettato e per nulla scontato, il secondogenito di Carlo e Diana condivide un comunicato per salutare la nonna

Per la prima volta il principe Harry parla dopo la morte della Regina Elisabetta II. Da parte sua, almeno finora, non era arrivato alcun commento sulla nonna, deceduta a 96 anni dopo 70 di regno lo scorso giovedì. Il marito di Meghan Markle non è riuscito ad arrivare in tempo nel castello di Balmoral per salutare un’ultima volta la sua adorata nonna. Insieme al fratello William, alla cognata Kate Middleton e alla moglie è apparso di fronte al palazzo reale tra i mazzi di fiori lasciati dalla folla. Tra ringraziamenti e poche parole, Harry non aveva condiviso alcun pensiero particolare, fino a questo momento.

Infatti, in queste ore, il principe decide di pubblicare un comunicato per salutare in modo ufficiale la Regina Elisabetta. Un tributo personale, attraverso il quale cita anche sua moglie Meghan e il primo incontro avvenuto tra quest’ultima e la nonna. Prima di tutto, con questo comunicato, Harry ci tiene a ricordare il ruolo fondamentale che Elisabetta II ha avuto nel mondo in tutti questi anni.

“Nel celebrare la vita di mia nonna Sua Maestà la Regina – e nel piangere la sua scomparsa – ricordiamo tutti la bussola che è stata nel profondere il suo impegno e dedizione al dovere e per il servizio di tutti”

Il figlio del nuovo Re Carlo III ricorda quanto sua nonna sia “ammirata e rispettata in tutto il mondo” con “la sua incrollabile grazia e dignità”. Ritiene che ciò che ha rappresentato in questi 70 anni di regno sarà “il vero ricordo della sua vita e la sua eredità eterna”. Il principe Harry ci tiene a condividere i ricordi che custodisce nel cuore dei momenti trascorsi con la nonna, in particolare quelli di infanzia.

E proprio in questa parte del comunicato sceglie inaspettatamente di parlare di Meghan Markle. Era il 2020 quando decise con sua moglie di dimettersi dai suoi doveri reali. Da allora la serenità della Corona è stata spessa colpita e i rapporti tra il principe e la sua famiglia sono sempre apparsi abbastanza burrascosi. Le interviste di Harry e Meghan hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Appoggiata dal marito, la Markle non ha espresso di certo parole positive sul periodo trascorso vicino alla famiglia reale. Proprio per questo motivo, tale comunicato – in cui spunta fuori il riferimento a Meghan – non è per nulla scontato, anzi.

“Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza, ti sarò per sempre grato per tutti i nostri incontri. Dai miei primi ricordi d’infanzia con te, all’incontrarti per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento in cui hai conosciuto la mia amata moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti”

Harry conserva “con affetto” tutti i momenti speciali condivisi con la nonna. Il figlio di Carlo e Lady Diana è convinto che i suoi cari non siano gli unici a sentire la sua mancanza: “Manchi già moltissimo, non solo a noi, ma a tutto il mondo”. Oggi per tutti loro è arrivato il momento di onorare il nuovo Re, suo padre Carlo III.

“Ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso. Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi insieme in pace”