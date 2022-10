Harry e Meghan “confusi” sul set del documentario: il retroscena

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle continuano a essere al centro dell’attenzione, soprattutto ora che si avvicina l’uscita del documentario su Netflix. Non solo, il figlio di Re Carlo III e Lady Diana sta per pubblicare la sua autobiografia. A Buckingham Palace pare esserci molta tensione per via dei nuovi racconti dei due Duchi di Sussex. La Corona spera che quanto da loro dichiarato non getti la famiglia reale di nuovo in una bufera mediatica. Oggi spuntano alcuni retroscena sul dietro le quinte del documentario scandalo di Harry e Meghan che uscirà su Netflix a dicembre.

Una fonte ha rivelato a Page Six che sul set i due Duchi di Sussex hanno creato non poca confusione. Secondo questa indiscrezione, i due coniugi protagonisti della Megxit si sarebbero più volte contraddetti durante i racconti su Buckingham Palace. Contraddicendosi a vicenda così spesso avrebbero confuso i produttori nel corso delle riprese del documentario. Entrando nel dettaglio, alcune delle loro affermazioni non corrisponderebbero a ciò che Harry avrebbe scritto nella sua autobiografia. Cosa è andato storto? Ma soprattutto: qual è la verità? Quella raccontata nel documentario o nelle memorie del fratello di William?

Probabilmente avranno sistemato la questione, così che il documentario e il libro non si contraddicano tra loro. Infatti, gli stessi Harry e Meghan avrebbero fatto delle importanti richieste per modificare i contenuti che loro stessi avevano rivelato per avviare il progetto. Questa indiscrezione genera chiaramente ulteriori sospetti a chi continua a non fidarsi di Meghan Markle. Se la verità è una, allora perché le dichiarazioni dei due coniugi non corrispondono?

Harry, Meghan e Buckingham Palace: le ultime news

Intanto, dopo la morte della Regina Elisabetta II, i due Duchi di Sussex sono stati declassati sul sito della Royal Family, probabilmente su richiesta di Re Carlo III. E proprio lui il 6 maggio 2023 potrebbe escludere dalla cerimonia della sua incoronazione il figlio e la scomoda nuora. La loro presenza dipenderà da ciò che ha rivelato Harry nella sua autobiografia e cosa racconterà il documentario girato con Meghan.

Già si parla di forti attacchi contro il palazzo reale e, dunque, la loro presenza al momento sembrerebbe essere a rischio. L’eventuale assenza di Harry all’incoronazione di suo padre Carlo farebbe davvero molto rumore! In tutta questa delicata fase si aggiunge, però, un gesto positivo compiuto dal Re, figlio e successore di Elisabetta II.

Durante l’incontro tra Carlo III e la premier Liz Truss non è passato inosservato un particolare dettaglio: sui tavolini della sala udienze è presente anche il ritratto di Harry e Meghan nel giorno del loro matrimonio. Questo gesto fa sicuramente ben sperare, sebbene sembrano esserci nubi all’orizzonte.

Inoltre, un insider ha raccontato al sito Us Weekly che Kate Middleton vorrebbe mettere in atto un piano per riavvicinare i due fratelli, William e Harry. A dicembre, insieme a suo marito, la principessa di Galles volerà a Boston (Stati Uniti) per la seconda edizione dell’Earthshot Prize.

Si tratta di un evento legato al premio istituito da William che riguarda le iniziative che ha portato avanti per salvaguardare l’ambiente e così il nostro Pianeta. Pare che Kate voglia sfruttare l’occasione per far confrontare i due fratelli lontano da Buckingham Palace.