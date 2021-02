Harry e Meghan, addio Corona: “Diana sarebbe stata furiosa”, ecco perché

Come avrebbe reagito la principessa di fronte al comportamento dei due Duchi di Sussex? A rispondere è un suo caro amico e indubbiamente le sue parole non sono positive, anzi

La principessa Diana sarebbe stata furiosa con il principe Harry per la Megxit e non sarebbe andata d’accordo con Meghan Markle, se oggi fosse ancora viva. Queste sono le parole pronunciate da un suo caro amico, lo stilista Roberto Devorik. In questi giorni, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno decisamente conquistato la scena. Non è la prima volta che la coppia genera il panico nella Casa Reale. Ora, però, per la Regina Elisabetta II hanno superato ogni limite. Alcune fonti fanno sapere che il principe William è rimasto sconvolto dal comportamento che il fratello sta tenendo nei confronti della nonna. Il marito di Kate Middleton è certo che le ultime mosse di Harry siano state irrispettose. Ma cosa avrebbe pensato oggi Lady Diana? Probabilmente il contrario di quello che in molti stanno pensando, secondo il suo caro amico.

Devorik, che conosce molto bene la principessa, afferma che si sarebbe arrabbiata per il caos che si è creato. L’impresario della moda fa sapere che Diana avrebbe voluto che Harry facesse il suo per creare una “monarchia moderna”. Ma non solo, lo stilista ci tiene a precisare che a detta sua Meghan e Diana non sarebbe d’accordo “in alcun modo”. Su questo punto, dichiara:

“Penso che Meghan sia il capo. Harry è un ragazzo che ha sofferto molto e crede che Meghan abbia l’eredità di Diana. Ma è molto confuso”

L’impresario continua e ribadisce che “molte volte” Lady Diana gli aveva detto che avrebbe voluto vedere i suoi figli diventare principi di una “corona moderna”. La Megxit non avrebbe fatto felice la principessa. Intanto, definisce “logica” la scelta fatta dalla Regina di spogliare Harry e Meghan dei loro patrocini. Secondo Devorik, Sua Maestà sarebbe stata costretta a mettere al primo posto la Corona. Proprio nei confronti della famiglia Reale, ciò che ha fatto il Duca sarebbe imperdonabile. Lo stilista non trova giusto che la coppia continui a raccogliere dallo Stato “per le sue esibizioni per la Corona”, dopo essersi allontanata.

“Non puoi vivere in una villa a Montecito, in California, e firmare contratti commerciali milionari, e vuoi anche ricevere denaro dalle casse pubbliche o continuare a rappresentare la Corona”.

Purtroppo la situazione è destinata a peggiorare, soprattutto perché il prossimo 7 marzo negli Stati Uniti andrà in onda l’intervista rivelatrice di Harry e Meghan. Proprio ieri è stato poi annunciato che la Regina tenterà di rubare la scena alla coppia rivolgendosi alla nazione in TV, supportata dal principe Carlo e dal principe William, poche ore prima dell’intervista. Ma questo non è l’unico problema che sta affrontando la Corona in questi giorni. Infatti, la famiglia Reale si è ritrovata a vivere momenti di sconforto quando il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale.