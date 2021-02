Il Principe Filippo resta in ospedale: svelate le cause del ricovero

Il Principe Filippo, marito 99enne della regina Elisabetta, è ricoverato da una settimana in un’ala privata dell’ospedale King Edward VII di Londra. Negli ultimi sette giorni si sono rincorse le voci sulle cause della degenza. Voci appunto, ma nessuna conferma ufficiale da Palazzo. Conferma che è giunta oggi 23 febbraio 2021. Buckingham Palace, infatti, ha fatto sapere, attraverso una nota, che Filippo si trova nella struttura ospedaliera per via di una “infezione”. Il duca di Edimburgo, si legge sempre nel bollettino, sta “rispondendo bene” alle terapie, ma dovrà restare in ospedale ancora “diversi giorni”.

Tre giorni fa, a far rimanere con il cuore in gola il Regno Unito, erano state le immagini del Principe Carlo che, dopo aver visitato il padre in ospedale, era salito a bordo della sua auto con gli occhi lucidi, piangenti. Immediatamente le foto hanno fatto il giro del mondo, facendo pensare al peggio. Perché Carlo era così scosso? Cosa ha saputo dai medici a riguardo della salute del padre? Oggi la nota che fa un po’ di chiarezza, anche se l’allarme resta alto. Non potrebbe essere altrimenti visto che Filippo resta un 99enne che, come tutte le persone di quell’età, non può che essere un paziente considerato ‘delicato’.

Nel frattempo la Royal Family è anche alle prese con la cosiddetta Megexit. Il Principe Harry e la moglie Markle hanno ormai tagliato definitivamente il cordone ombelicale con Buckingham Palace. Fonti vicine alla Famiglia Reale assicurano che la regina Elisabetta sia imbufalita per come sono andate le cose negli ultimi mesi. A scontrarsi due visioni totalmente opposta di intendere la Corona: da un lato la sovrana, custode della tradizione e dei valori ad essa collegati. Dall’altro i due giovanotti che sono inclini a scardinare le regole immutabili dei Reali.

Altro fatto che avrebbe mandato su tutte le furie Elisabetta, la scelta di Harry e Meghan di accordarsi per un’intervista tv senza filtri, nel salotto di Oprah Winfrey. L’ennesimo smacco e l’ennesima violazione dei protocolli Reali a cui la Regina non vuole proprio rinunciare.