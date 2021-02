UK col cuore in gola per Filippo ed Harry e Meghan: la Regina in difficoltà

By

Il Regno Unito rimane con il fiato sospeso per il Principe Filippo, 99 anni, da giorni ricoverato al King Edward VII di Londra. Nella giornata di ieri, come hanno riferito fonti britanniche, in ospedale si è recato anche il principe Carlo, suo figlio. All’uscita dalla struttura sanitaria il Principe del Galles è apparso con le lacrime agli occhi, il che ha fatto aumentare ulteriormente l’apprensione attorno alle condizioni di salute del padre.

In apprensione anche la Regina Elisabetta che oltre alla preoccupazione per il marito sta affrontando l’addio alla Royal Family di Harry e Meghan Markle. Un addio che si è consumato tra mille veleni. Secondi i tabloid d’oltremanica la sovrana sarebbe stata pervasa da un mix di rabbia e delusione, aumentato dai modi sfrontati della giovane coppia.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la scelta del nipote e della sua consorte di partecipare a un’intervista tv senza filtri, nel salotto di Oprah Winfrey. In aggiunta, nei giorni scorsi, i Sussex hanno preso la decisione definitiva a non essere più membri attivi della famiglia reale, come ha fatto sapere un comunicato ufficiale di Palazzo. Comunicato che ha provocato la replica fumantina di Harry e Meghan.

A scontrarsi sono due visioni del mondo diametralmente opposte: da un lato Elisabetta, custode intransigente delle tradizioni della Corona, dei codici e dei comportamenti Reali; dall’altro la coppia ‘inedita’ che ha più volte mostrato insofferenza per i dettami imposti da Buckingham Palace. I media dell’UK sono certi che sia stata Meghan a innescare la ‘rivoluzione’ rumorosa, portando con sé il marito.

La Regina, secondo fonti vicine al Palazzo, sarebbe “profondamente delusa e rattristata” dalle scelte del nipote e di sua moglie. La prima ‘mannaia’ piombata sulla coppia è stato la revoca dei titoli militari e dei patrocini. A tutto ciò si aggiunge il ricovero del Principe Filippo, prossimo al secolo (compirà 100 anni il 10 giugno 2021). Nella testa della Regina i crucci e le preoccupazioni non sono pochi: in decenni e decenni di regno pensava di averle viste tutte, ma invece ha dovuto ricredersi. Il bello, o il brutto, pare che debba ancora arrivare!