Harry “accecato” da Meghan, intanto Kate conquista il ruolo di Filippo

L’ex maggiordomo della principessa Diana si svela in un’intervista e fa notare il suo disappunto sul comportamento del Duca di Sussex; intanto, la Middleton si fa strada e diventa la più grande risorsa della Royal Family

Il principe Harry sarebbe accecato da Meghan Markle e si starebbe auto distruggendo, a causa delle interviste. Ad avere le idee chiare al riguardo è Paul Burrell, l’ex maggiordomo della principessa Diana. Secondo quanto si legge su OkMagazine, il 62enne è certo che Meghan sia l’unica persona che possa impedire a Harry di peggiorare la situazione. Da quando ha lasciato il Regno Unito, il Duca di Sussex si è spesso lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno colpito negativamente la Royal Family. Solo la settimana scorsa ha criticato suo padre, il principe Carlo, e accusato l’intera famiglia.

Le sue parole non sono di certo passate inosservate alla Corona, che ovviamente non ha apprezzato. Ed ecco che il principe Carlo pare aver fatto intenzionalmente un nuovo affronto al figlio, dopo queste dichiarazioni. Nel frattempo, Burrell ha rivelato alla rivista Closer che Harry potrebbe essere stato accecato dalla Markle “dalla sua bellezza e da questo mondo di Hollywood”.

Pertanto, pensa che solo lei potrebbe impedirgli di fare altre interviste ai danni della Corona e di continuare a “distruggere se stesso”. Se continuerà a rilasciare dichiarazioni contro la Royal Family, secondo l’ex maggiordomo di Lady Diana, peggiorerà solo le cose. Burrell è sicuro che Diana non avrebbe mai voluto che il suo figlio più giovane litigasse con la sua famiglia.

“Non solo sarebbe devastata dal fatto che Harry venga tagliato fuori dalla sua famiglia, ma lei disapproverebbe che lui abbattesse i reali”

Lady Diana, a detta del suo ex maggiordomo, avrebbe voluto che Harry vivesse la sua vita serenamente, concentrandosi sui suoi figli. Intanto, a Corte si sta facendo sempre più strada Kate Middleton. Ebbene, la moglie del principe William, futuro erede al trono, si sarebbe posizionata in un posto speciale della Royal Family. L’esperta reale, Katie Nichol, ha spiegato che Kate è ormai diventata la “più grande risorsa” della Corona. La Famiglia Reale è consapevole del fatto che la Middleton è una persona davvero importante per il futuro.

Sembra che Kate stia diventando il collante della Royal Family, entrando nel ruolo del principe Filippo. La Middleton sarebbe, dunque, in grado di tenere tutti i componenti della famiglia – ovviamente fatta eccezione per Harry e Meghan – uniti. Kate sta assumendo un ruolo centrale nella vita della Regina, cercando di starle accanto in questo periodo difficile.