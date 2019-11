Guendalina Tavassi, la prima figlia attacca: pesanti critiche alla madre

Guendalina Tavassi, la prima figlia Gaia la attacca frontalmente: “Sono stata troppo buona ma la verità viene a galla. Ti sei nascosta per anni”

Guendalina Tavassi finisce nel mirino. E stavolta non degli haters, ma di sua figlia Gaia, la primogenita avuta a 17 anni da Remo. Su Instagram l’adolescente ha attaccato frontalmente la showgirl, non usando mezzi termini e rompendo il clima idilliaco in cui è immersa in questi giorni Guendalina, che è da poco sbarcata a Tenerife con Umberto D’Aponte, l’imprenditore napoletano sposato nel 2013 dal quale ha avuto altri due figli, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

“La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna”

Gaia, con delle Stories pubblicate su Instagram e intercettate da GiuseppePorro.it, ha mosso forti critiche a mamma Tavassi. “Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife?”, ha scritto la giovane, con tanto di tag a Barbara d’Urso. E ancora: “Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna.” Infine l’attacco più incisivo: “Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla”.

La festa per Chloe a tema Pamela Prati: compleanno sui generis per seconda figlia di Guendalina

A proposito di figli, Guendalina solo un mese e mezzo fa era finita sui siti e le riviste di cronaca rosa per aver organizzato una festa sui generis per il sesto compleanno della figlia Chloe. Nella fattispecie l’ex gieffina ha celebrato l’evento in una sala al chiuso – col tema di Me contro te, il celebre duo di youtuber – e in una parte all’aperto dedicata a Pamela Prati, la quale ha presenziato alla festa.