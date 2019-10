Guendalina Tavassi: la festa di compleanno della figlia a tema Pamela Prati

Guendalina Tavassi organizza la festa di compleanno della figlia Chloe a tema Pamela Prati

Una festa davvero originale quella che Guendalina Tavassi ha organizzato per il sesto compleanno della figlia Chloe. L’evento è stato festeggiato con una sala al chiuso – col tema di Me contro te, il celebre duo di youtuber – e una parte all’aperto dedicata a Pamela Prati. E sì perché la piccola Chloe ha già delle velleità artistiche e il suo idolo è proprio la soubrette sarda, di recente al centro delle polemiche per il finto matrimonio con Mark Caltagirone. La Prati, oltre ad essere stata protagonista dei vari allestimenti con le sue foto, è stata invitata alla festa in qualità di ospite d’onore. Una sorpresa che ha emozionato parecchio la piccola Chloe, che si è addirittura commossa come rivelato da mamma Guendalina su Instagram, dove sono state pubblicate numerosi scatti della giornata.

Pamela Prati alla festa di compleanno della figlia di Guendalina Tavassi

Un trono rosa con la scritta Pamela Prati, un tabellone a forma di cuore con le foto più belle della showgirl e un angolo make up: così è stata organizzata la festa di compleanno della figlia di Guendalina Tavassi e il marito Umberto, di professione imprenditore. Un party unico e originale, che ha emozionato Chloe, che ha festeggiato in compagnia di parenti e amici. Tra questi anche la piccola Penelope, la figlia di Sabrina Ghio, ex concorrente di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne.