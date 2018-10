Guendalina Tavassi mamma e nonna famose: “Hanno lavorato in tv e al cinema”

Chi è la mamma e chi è la nonna di Guendalina Tavassi?

Guendalina Tavassi è quest’anno nel cast di Tale e Quale Show. Nel programma di Carlo Conti si esibisce ogni settimana mostrando a tutti il suo talento che a quanto pare è un affare di famiglia. Infatti Guendalina è figlia d’arte: sua madre, Emanuela Fuin, è stata una delle ragazze coccodè nello show Indietro Tutta! con Renzo Arbore e Nino Frassica e ha lavorato sempre per la tv, con Enrico Montesano e Anna Oxa a Fantastico 9 . Ha fatto anche l’attrice: ha recitato in una fiction di grande successo, Commesse. Sua nonna invece, mamma della sua mamma, è Angela Marcucci un pezzo forte del cinema. È stata attrice negli anni Cinquanta e Sessanta prendendo parte a capolavori come Il Gattopardo di Luchino Visconti. Insomma donne forti quelle di casa Tavassi che però hanno poi sempre preferito la famiglia al successo del mondo dello spettacolo. Infatti sua mamma così come sua nonna hanno lasciato tutto per formare una famiglia. A Dipiù tv Guendalina confessa:” Loro lo spettacolo lo hanno vissuto sulla pelle e, se sbaglio qualcosa sono le prime a bacchettarmi”.

Gli attacchi d’ansia sul palco di Tale e Quale Show

“Poco prima di salire sul palco di Tale e Quale Show mi prende sempre un attacco d’ansia, alcune volte sto persino male di stomaco”, così Guendalina Tavassi commenta la sua esperienza nello show di Carlo Conti che desiderava da tempo. Si è guadagnata un posto nel cast dopo un provino fatto già due anni fa, ” Perché l’idea di esibirmi su quel palco mi piaceva tantissimo”, così entusiasta commenta la Tavassi. Infatti tutta la famiglia è stata contenta della sua partecipazione allo show delle trasformazioni: ” Quando l’ho comunicato a casa, mio marito ha fatto i salti di gioia”. Invece sua mamma e sua nonna sono state più severe e da sempre le dicono:” Guendalina, cerca di dare il meglio, studia, studia, studia”, prorpio come fa adesso la Goggi a Tale e Quale.

Guendalina Tavassi: “Io sono un po’ viziata”

Il personaggio così travolgente della romana Guendalina Tavassi lo vediamo in televisione dal 2010, quando ha partecipato al Grande Fratello, poi nel 2012 è stata la volta dell’Isola dei Famosi e nel frattempo è si è anche guadaganta un posto come opinionista a Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Di lei dice:“Io sono un po’ viziata, la popolarità mi è piovuta addosso grazie al Grande Fratello”. Ora però è tempo di fare sul serio, testando come banco di prova Tale e Quale Show.