Guendalina Tavassi rivela il trauma della sua adolescenza

Guendalina Tavassi rivela di aver subito un grave trauma

L’ex gieffina Guendalina Tavassi, ora concorrente di Tale e Quale Show, in un’intervista sul settimanale Ora rivela di aver subito un grave trauma da piccola. Per la romana, infatti, la separazione dei genitori è stato un duro colpo. Guendalina stessa confessa: “La separazione dei miei genitori è stato il trauma della mia adolescenza”. Nonostante questo, la giovane Tavassi ha però sempre affrontato il tutto con assoluta riservatezza e tranquillità. Un qualcosa che sicuramente ha segnato la vita della simpatica e sorridente Guenda, anche se…

Guendalina Tavassi nonostante la separazione dei suoi genitori è stata una bambina felice

Confessa la Tavassi: “Non posso dire di essere stata una bambina infelice. Decisi di vivere con mio padre, mentre mio fratello rimase con mia madre. Per questo, papà è stato anche un mammo e questo suo ruolo era anche divertente”. In tutto questo, però, Guendalina racconta di aver trovato anche un lato positivo: “Papà non mi vietava nulla, ho sempre fatto di testa mia. Mi ha viziato e coccolato e ancora oggi è perdutamente innamorato di me”. Parole malinconiche quelle della romana che, lasciano chiaramente intendere quanto sia forte il suo legame col padre.

Guendalina rimase incinta a 17 anni e il padre non le rivolse la parole per mesi

La stessa ex concorrente del Grande Fratello svela anche un altro periodo della sua vita, quello in cui rimase incinta all’età di soli 17 anni: “Papà per mesi e mesi non mi rivolse la parola. Mi disse solo che metteva a disposizione un tetto per me e per la piccola. Per quanto riguardava la gestione di mia figlia invece me la sarei dovuta sbrigare da sola”. Conclude, però, ringraziandolo ugualmente: “Oggi lo ringrazio perché il dovermi occupare di mia figlia mi ha fatto maturare e resa migliore”.