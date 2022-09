In una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio Guendalina Tavassi ha fatto un bilancio della sua vita privata e professionale. Dalla recente esperienza all’Isola dei Famosi alla partecipazione della figlia più grande Gaia a Miss Italia, passando per la voglia di entrare di nuovo nella Casa del Grande Fratello Vip col fratello Edoardo e il sogno di allargare la famiglia col nuovo fidanzato Federico Perna.

Guendalina Tavassi ha ammesso di sentirsi molto serena in questo periodo. Dopo la fine burrascosa del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, padre dei piccoli Cloe e Salvatore, la 36enne ha ritrovato il sorriso accanto a Federico, nove anni più giovane ma molto maturo e posato. L’ex naufraga ha però confidato di dovere fare i conti con tutte le problematiche di una mamma separata e sola.

“Sui social rido e scherzo ma nessuno sa davvero ciò che ho dentro. A volte sogno un lavoro normale, con degli orari stabiliti e, finiti quelli, puoi goderti i tuoi figli. Invece il mio è un lavoro strano: lavoro sempre, anche quando esco o quando sto sui social, devo sempre pensare a sorridere e a mostrarmi felice, non posso neppure allontanarmi da Instagram per un po’ altrimenti escono fuori notizie di ogni tipo”

Guendalina Tavassi ha dunque aggiunto che non è un’attività così semplice come si può pensare e che il lavoro da influencer comporta privazioni e responsabilità:

“Non è facile, non è facile ridere e scherzare anche quando non ne avresti nessuna voglia. Però non mi lamento, è un lavoro che amo”