La maggiore dei figli dell’ex naufraga ha scelto di partecipare al concorso di bellezza per eccellenza in Italia

La figlia di Guendalina Tavassi sta partecipando alle selezioni di Miss Italia. Il concorso di bellezza della famiglia Mirigliani sta andando avanti negli anni, sebbene abbia perso un bel po’ di visibilità. Nei decenni scorsi era un appuntamento fisso dopo l’estate, Miss Italia andava in onda anche per più sere su Rai Uno e la ragazza che veniva incoronata come la più bella d’Italia riceveva un bel po’ di visibilità. Il concorso né ha perso credibilità né viene snobbato oggi dalle giovani, tuttavia la televisione pare abbia perso interesse negli ultimi anni.

Ciononostante c’è ancora molto interesse da parte delle ragazze di oggi, che sia per fare un’esperienza oppure per tentare una carriera nel mondo della moda. E, qualora andasse bene, chissà anche in televisione o comunque nel mondo dello spettacolo. Saranno queste le intenzioni della figlia di Guendalina Tavassi? Magari sarà lei stessa a raccontare prossimamente i motivi che l’hanno spinta a partecipare a un concorso di bellezza, fatto sta che ha tutte le carte in regola per raggiungere le finali.

Gaia Nicolini è arrivata in semifinale a Miss Italia per ora. La prossima tappa sarà decisiva per rientrare tra le finaliste che si giocheranno la corona e lo scettro. Gaia ha compiuto da poco 18 anni, come ha ricordato la stessa Guendalina quando ha lasciato l’Isola dei Famosi anche perché non sarebbe mai mancata alla festa dei 18 anni della figlia maggiore. Ieri sera l’ha sostenuta in questo passo tanto importante per lei e ha celebrato la vittoria sui suoi canali social. Mamma Guendalina ha postato il video in cui viene fatto il nome di Gaia tra le semifinaliste e poi ha postato una sua foto con dietro il tricolore italiano.

Guendalina Tavassi si è complimentata con la figlia Gaia per la semifinale a Miss Italia. L’ha riempita di complimenti su Instagram, così come altri componenti della famiglia gioiosi di partecipare a questo evento. Per il momento la figlia della Tavassi ha superato le selezioni regionali della regione Lazio. In semifinale potrebbe rientrare tra le otto ragazze del Lazio che parteciperanno alle prefinali nazionali di Miss Italia 2022, dove sono attese ben 160 ragazze. E chissà, magari quest’anno la patron Patrizia Mirigliani riuscirà a riportare la finale in tv…