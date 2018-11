Guendalina Tavassi in lacrime a Vieni da me: quelle bugie fanno ancora male

Guendalina Tavassi parla della madre a Vieni da me e scoppia a piangere

Guendalina Tavassi è tornata su Rai Uno. Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show è stata ospite di Vieni da me. E nel salotto di Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime. La soubrette romana ha ripercorso le tappe della sua vita e quelle legate all’infanzia restano quelle più dolorose. Guenda è scoppiata a piangere quando è stata menzionata sua madre, con la quale ha avuto un rapporto difficile per via delle separazione dal padre. L’ex del Grande Fratello ha sofferto molto per il divorzio dei genitori e, inconsapevolmente, ha accusato la madre di quanto accaduto. Per questo, quando era solo una bambina di 9 anni, ha fatto il possibile per essere affidata dal giudice al padre, uno stimato avvocato capitolino, anziché alla madre. “Raccontavo bugie di ogni tipo al giudice, agli assistenti sociali. Sono stata egoista”, ha ammesso la web influencer.

Guendalina Tavassi e il rapporto ritrovato con la madre

Per fortuna col tempo Guendalina Tavassi è riuscita a ricucire un rapporto con la madre (che ha anche lei un passato televisivo, ha lavorato con Renzo Arbore a Indietro tutta!). Le due si sono riavvicinate quando l’ex gieffina è rimasta incinta a soli 16 anni della figlia Gaia. “Mi ha aiutato molto in quel periodo e da allora siamo inseparabili”, ha ammesso la Tavassi. Tanto che la signora Emanuela ha mandato un video messaggio alla Tavassi proprio a Vieni da me. È invece intervenuto in studio Luciano, il padre di Guendalina, che si è detto orgoglioso della sua primogenita.

Guendalina Tavassi e la storia d’amore con il marito Umberto

A Vieni da me Guendalina ha raccontato pure la storia d’amore con il marito Umberto, dal quale ha avuto altri due figli, Chloe e Salvatore. La coppia si è conosciuta per caso, su un treno, e all’inizio Guendalina credeva che Umberto fosse un venditore ambulante di calzini. Successivamente ha scoperto che il giovane è un imprenditore nel settore alimentare e ha costruito con lui una famiglia unita e affiatata.