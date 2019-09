Guendalina Canessa, sfogo su Andrea Damante: svela tutto

Guendalina Canessa racconta tutta la verità sul suo rapporto con Andrea Damante dopo gli ultimi rumour

Si sta parlando a lungo della presunta love story di Andrea Damante e Guendalina Canessa. Cosa c’è di vero negli ultimi pettegolezzi? Per chi è alla ricerca spasmodica di un fondo di verità, si troverà con un pungo di mosche. Perché? La Canessa, attraverso le sue storie di Instagram – ricche di effetti speciali! – ha spiegato che non c’è assolutamente nulla col Dama, sottolineando il fatto che non farebbe mai nessun torto a una sua amica. Che in questo caso è Giulia De Lellis. Guendalina ha voluto subito mettere un freno agli ultimi gossip sul suo conto e molto presto scopriremo tanto altro ancora.

La confessione della Canessa su Andrea Damante: cosa bisogna sapere ancora?

Dopo aver saputo della ipotetica storia di Damante e Guendalina, ora è proprio quest’ultima a parlare: “Mi preme dirvi una cosa: ho letto e sto leggendo delle boiate e delle schi…ze uniche! Vi voglio dire solo una cosa: una delle regole più importanti nella mia vita è quella di non stare insieme con fidanzati o ex fidanzati storici delle mie amiche. Mai!”. Guendalina è stata chiara: non starebbe mai e poi mai con un ex di Giulia De Lellis o di un’altra sua amica. La sua morale dice che questo non è giusto.

Guendalina Canessa, martedì pomeriggio altri dettagli su Andrea Damante

Inoltre Guendalina Canessa – mentre scoprivamo dettagli a Verissimo su Andrea e Giulia – ha precisato che martedì potrebbe fare altre rivelazioni… forse da Barbara d’Urso? Ecco quali sono state le sue parole precise: “Le persone che mi seguono e che mi conoscono lo sanno molto bene. Questo discorso lo faccio solo per gli hater, che non sanno nulla su di me, su come sono come persona e su come ragiono. Avrò modo, probabilmente martedì pomeriggio, di spiegarvi tutti i dettagli. E poi, per quelle persone che mi hanno offeso, pretendo delle scuse. Grazie”.