Guendalina Canessa e Andrea Damante insieme? Indizi e foto

Andrea Damante e Guendalina Canessa stanno insieme? I fan notano dettagli inequivocabili!

Andrea Damante e Guendalina Canessa hanno agitato le acque nel mondo del gossip oggi! Pare infatti che tra i due ci sia un flirt in corso, anche perché altrimenti avrebbero dovuto stare più attenti nel far capire che si frequentano. Non possiamo sapere la natura del loro rapporto, né abbiamo dichiarazioni ufficiali da parte dei due diretti interessati. Gli unici elementi che abbiamo in mano sono delle immagini che dimostrano, e sfidiamo chiunque a dire il contrario, che oggi Guendalina era a casa di Andrea Damante. Non ci credete? Allora date un’occhiata alle immagini che abbiamo messo a confronto per voi. Tutto è partito comunque da alcune stories di Guendalina Canessa, in cui non è stata bene attenta, o forse non era sua intenzione esserlo, a mascherare bene la location in cui si trovava. E non solo.

Guendalina Canessa a casa di Andrea Damante: le foto parlano chiaro

Guendalina infatti ha registrato questi video mentre si trovava nella verandina di casa Damante. Un posto che lui mostra spesso su Instagram e di cui quindi i fan conoscono ogni minimo dettaglio, dal colore dei vasi a quello del divanetto. Non abbiamo nominato due oggetti a caso, perché se è vero che le piante potrebbero appartenere a chiunque, gli altri due oggetti un po’ meno messi insieme. Guendalina è seduta sul divanetto verde che compare spesso tra le stories di Andrea, ospite domani a Verissimo per parlare di Giulia. Alle sue spalle inoltre sono ben visibili i vasi delle piante color azzurro. Tutti elementi che combaciano con la veranda del Dama: coincidente? Non pensiamo proprio, anche perché non è mica finita qui: la Canessa infatti indossa una felpa di Andrea.

Andrea Damante e Guendalina Canessa, lei indossa la felpa dell’ex tronista: sta nascendo una coppia o è solo amicizia?

Magari era a casa Damante insieme ad altri amici poco prima che lui si recasse a un evento della Milano Fashion Week, come testimoniano le sue stories. Magari si sono organizzati per andare insieme e Guendalina è passata da casa sua, aspettando che lui si preparasse. Magari sentiva freddo e quindi Andrea le ha prestato una felpa e sono soltanto amici. Potrebbe essere un’ipotesi plausibile, che giustificherebbe senz’altro il fatto che la Canessa non si sia preoccupata di essere scoperta. E se invece tra Andrea Damante e Guendalina ci fosse qualcosa di più? Attendiamo i loro commenti per saperne di più. Intanto i fan sono stupiti di quanto accaduto perché Guendalina si è schierata apertamente dalla parte di Giulia De Lellis nella vicenda del tradimento. Andando di conseguenza contro il Dama, è chiaro.