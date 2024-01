Guenda Goria e Mirko Gancitano presto genitori. Tutti i dettagli

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è in dolce attesa. A La Volta Buona, insieme al suo compagno Mirko Gancitano, hanno dato la notizia. La figlia d’arte è al terzo mese e dovrebbe partorire ad agosto. Un sospiro di sollievo dopo l’aborto avuto recentemente a causa di una gravidanza extrauterina.

Entrambi sono molto felici e sollevati dalla notizia. Dopo ciò che è successo nel 2022 avevano paura che anche questa volta ci potessero essere problemi, invece ora tutto sembra andare per il verso giusto. Guenda, tra le lacrime, ha annunciato che presto saranno in tre ed ha spiegato che c’erano poche probabilità che potesse avere un bambino naturalmente, ma ora sembra che il loro sogno potrà diventare realtà.

“Sono emozionata perché mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli, perché sono 3 anni che ci proviamo, era un mio grande sogno, un grande desiderio. Perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e dopo quell’emozione è stato un miracolo poter essere ancora qui“.

La coppia ha rivelato di essere stata molto in apprensione, per paura che potesse riaccadere una cosa simile a Guenda, per fortuna questa volta tutto sembra andare nel verso giusto e ad agosto i due diventeranno genitori.

La precedente gravidanza

A luglio 2022, Guenda ha spaventato i fan. In alcuni video, infatti, aveva spiegato di aver rischiato la vita a causa di una gravidanza extrauterina.

L’ex gieffina aveva raccontato di non essersi accorta di essere incinta, inizialmente. Poi, dopo essersi sentita male, è andata in Pronto Soccorso e si è scoperto della gravidanza. Purtroppo però, il bambino non cresceva bene e ciò l’ha portata a fare una terapia farmacologica che però non ha funzionato.

Ciò ha costretto i medici ad operarla d’urgenza e a toglierle una tuba. In genere questo tipo di operazione implica l’impossibilità di poter condurre altre gravidanze, ma sembra che Guenda sia stata fortunata. Al momento è al terzo mese e lei e Mirko non vedono l’ora di diventare genitori.

Le future nozze

Inizialmente, la coppia doveva sposarsi ad ottobre 2022, poi, a causa di ciò che era successo a Guenda, il matrimonio è stato rinviato. Successivamente è stata rifatta la proposta a La Volta buona, ad ottobre scorso. In quell’occasione Mirko ha spiegato che c’è stata già un’unione, ma più spirituale, a Santo Domingo.

Gancitano ci terrebbe a rifare la cerimonia in Sicilia, insieme a familiari e amici. Guenda ha detto subito di sì. Il matrimonio si terrà il prossimo 16 maggio.