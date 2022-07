Guenda Goria, cos’è successo al suo bambino. Il doloroso racconto

By

La figlia di Maria Teresa Ruta racconta il momento più tragico subito dopo il ricovero in ospedale, quello in cui ha scoperto che il bimbo che aveva in grembo era in una posizione sbagliata

Sono giorni particolarmente difficili questi per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che ha purtroppo scoperto di avere avuto una gravidanza extrauterina con degli effetti a dir poco devastanti sulla sua salute psicologica e ovviamente anche fisica. Nelle ultime ore, la pianista è stata costretta ad un ricovero d’urgenza presso la clinica Mangiagalli, dove è ancora sotto l’osservazione dei medici seppur (pare) sia in fase di miglioramento.

In tempi non sospetti, Guenda Goria ha tenuto a tranquillizzare i suoi follower (e con lei anche la madre, con cui ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip) rispetto alle sue attuali condizioni di salute. La ragazza sta meglio, anche se i medici sono stati costretti ad operarla per asportarle una tuba, una scelta obbligata che però potrebbe rendere (il condizionale è d’obbligo) particolarmente difficile una nuova gravidanza.

Guenda Goria ha anche avuto l’opportunità, nelle scorse ore, di spiegare esattamente tutto quello che le è successo, raccontando con grande dolore di fatto di aver perso il figlio che stava crescendo nel suo grembo. Purtroppo, la gravidanza (di cui Guenda si è resa conto solo quando già stava molto male) non sarebbe mai proseguita nella maniera corretta. Intervistata dal settimanale Visto, la figlia di Maria Teresa Ruta ha raccontato:

“Ero in gravidanza pur non avendo alcun sintomo. Purtroppo però il bimbo non stava crescendo nel posto giusto. Mi hanno proposto di fare un intervento poi però abbiamo deciso di trovare un’opzione meno invasiva con una terapia farmacologica.”

Sfortunatamente, è servito uno svenimento affinché tutti si rendessero conto della gravità della situazione. Guenda Goria ha rivelato di essersi sentita male all’improvviso, mentre era all’interno di un bar. Da un momento all’altro è crollata a terra, svenuta. Successivamente è stata portata nel più vicino ospedale, dove è venuta a conoscenza della gravidanza extrauterina. Nonostante la terapia con i farmaci, la ex gieffina ha presto avuto una ricaduta che l’ha obbligata ad un nuovo ricovero. Ecco le sue parole in merito:

“Ho passato una notte infernale tra fitte, conati e un’altra emorragia. Non hanno potuto fare altro che operarmi d’urgenza per non rischiare il peggio. Mi è stata tolta la tuba perché era irrecuperabile.”

Guenda Goria e Mirko Gancitano: nozze in arrivo

Purtroppo, questo brutto problema di salute ha costretto Guenda e il suo storico fidanzato, l’attore Mirko Gancitano, a cambiare radicalmente i loro piani. I due avrebbero infatti dovuto convolare a nozze questo autunno, ma alla luce delle condizioni della donna hanno chiaramente cambiato idea.

Quest’oggi Gancitano ha confermato ai suoi follower che il matrimonio si farà ma, proprio come già anticipato, la data è slittata. Il grande giorno è previsto per la primavera del 2023 e non più per l’autunno del 2022. Ovviamente la speranza è che entro quel periodo la sua Guenda si sarà completamente ripresa.