Guenda Goria, il fidanzato le fa la proposta (di nuovo): Balivo basita

Tra gli ospiti della puntata di mercoledì di 18 ottobre di “La Volta Buona” c’erano Guenda Goria e, in collegamento, la madre Maria Teresa Ruta. Proprio ieri, 17 ottobre, è stato annunciato lo stop forzato della Ruta da Tale e Quale Show a causa di un grave infortunio, durante il quale si sarebbe fratturata una costola. Colei che la sostituirà durante la puntata di venerdì 20 giugno sarà proprio la figlia Guenda, che vestirà i panni di Elettra Lamborghini al suo posto. Dunque, mamma e figlia sono state intervistate da Caterina Balivo per parlare proprio di questo cambio improvviso e della salute della giornalista. Ma, durante la puntata, è accaduto anche qualcosa d’inaspettato.

Nel corso dell’intervista, infatti, Guenda è stata sorpresa dal fidanzato Mirko Gancitano, a cui è legata da ben tre anni. Dopo essere entrato in studio, Mirko ha preso la parola, lasciando di stucco anche la stessa Caterina Balivo, che non aveva idea di quello che stesse per dire. A quel punto, Gancitano ha stupito tutti facendo la proposta di matrimonio in diretta alla sua fidanzata. Inginocchiandosi come da tradizione, ha pronunciato queste parole:

Caterina io vorrei che oggi sia la nostra volta buona. Noi ci siamo già sposati in via spirituale a Santo Domingo, ma non in chiesa. Magari in Sicilia, nella mia terra, come piacerebbe a me. Maria Teresa è in collegamento, il tuo papà sicuramente ci starà guardando. Voglio chiederti di sposarmi. Ho scelto un anello semplice, come il nostro rapporto.

Ovviamente, Guenda Goria si è subito sciolta in lacrime e ha avvolto il compagno in un lungo abbraccio, senza neanche dire di sì. “Ti amo“, gli ha poi detto commossa, stando a confermare la sua intenzione di sposarlo. Dopodiché, la coppia si è concessa un romantico ballo sulle note di “Tango” di Tananai.

Testimone di tutta la scena, in collegamento da casa, c’era la mamma di lei, Maria Teresa Ruta. La conduttrice si è congratulata ai ragazzi e ha dedicato alcune parole al genero, facendogli anche qualche ironico avvertimento: “Ho amato Mirko dal primo giorno in cui l’ho conosciuto. Sono tanto felice per Guenda. Sono un po’ preoccupata per lui. Ogni tanto glielo dico: ‘scappa’”. Inoltre, la Ruta ha anche confessato di essere pronta per diventare nonna quando loro vorranno.

Questa non è la prima che Mirko chiede a Guenda di sposarlo. Circa due anni fa, infatti, Guenda Goria aveva rivelato al padre Amedeo, durante una visita al Grande Fratello Vip, di aver ricevuto la proposta dal fidanzato. Quest’ultimo, poi, aveva anche approfittato dell’occasione per chiedere, in diretta, il benestare del padre. Ecco che, poco dopo, hanno avuto una cerimonia simbolica e spirituale da soli, in riva al mare, sulle spiagge di Santo Domingo.

Il matrimonio vero e proprio, però, è stato rimandato diverse volte a causa delle complicanze di salute di Guenda che, durante l’estate del 2022, è stata operata d’urgenza e ha dovuto rimuovere una tuba a seguito di una gravidanza extrauterina. I due, molto provati da quanto accaduto, avevano deciso di aspettare un po’ di tempo prima di compiere il grande passo. Adesso, però, Mirko ha voluto fare una nuova promessa alla sua compagna e sembra proprio che presto vedremo la coppia pronunciare il tanto atteso si.