Guardiani della Galassia 3: quando esce, trama, cast e l’arrivo di Thor

La storia dei Guardiani della Galassia va avanti. Dopo gli incassi record dei primi due volumi la Marvel è al lavoro su una terza pellicola. Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Ma sembra certo che uscirà tra qualche anno, più precisamente nel 2023. A causa dell’emergenza Coronavirus molti progetti sono slittati. In realtà a pesare sul ritardo ci sono anche gli impegni di James Gunn, sceneggiatore e regista dei Guardians of Galaxy.

James Gunn è stato infatti ingaggiato per girare il sequel di Suicide Squad con Margot Robbie. Non solo: sta lavorando pure a Peacemaker, una nuova serie tv per HBO Max. Appena porterà a termine questi progetti Gunn si dedicherà solo ed esclusivamente ai Guardiani della Galassia. In attesa del terzo film potremmo ammirare Star Lord e soci in un altro film: Thor 4. Il dio del tuono si è unito ai Guardiani della Galassia in Avengers:Endgame ed è per questo che Peter e gli altri saranno presenti nel nuovo film su Thor.

Thor: Love and Thunder uscirà nei primi mesi del 2022: le riprese sono da poco iniziate in Australia. Riprese che vanno avanti a ritmo rilento rispetto al passato visto che tutti gli attori prima di approdare sul set devono sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni. Chris Pratt, Dave Bautista (Drax) e Karen Gillian (Nebula) sono approdati proprio in queste ore a Sydney ma dovranno isolarsi per due settimane prima di iniziare a lavorare.

Poco e nulla si sa di Thor 4, tranne che tornerà Natalia Portman, il grande amore del dio vichingo. Sicuramente si ripartirà da dove ci eravamo lasciati, ovvero da Thor che entra nella squadra dei Guardiani della Galassia. Quasi sicuramente in questo film non rivedremo Gamora, dispersa nell’universo dopo la dipartita di Thanos. La questione, molto probabilmente, verrà riprese in Guardiani della Galassia 3.

Anche in questo caso, come per Thor, le informazioni sulla trama sono praticamente scarse. Secondo qualcuno Peter e compagni continueranno a girare in lungo e in largo l’universo alla ricerca di Gamora. Non è da escludere, inoltre, il ritorno di Ayesha, la potente sacerdotessa dorata che ha giurato vendetta contro i Guardiani al termine del secondo film.