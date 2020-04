Chris Pratt di nuovo papà: Katherine Schwarzenegger è incinta

La figlia di Arnold Scwarzenegger è incinta: secondo erede per Chris Pratt

Si allarga la famiglia di Chris Pratt. La moglie dell’attore, Katherine Schwarzenegger, è in dolce attesa. A riportare la lieta notizia è People, che mostra pure le prime foto della figlia di Arnold Schwarzenegger con il pancione. Foto in cui vengono mostrati Chris e Katherine che passeggiano romanticamente per le strade di Los Angeles. Al momento la coppia non ha ancora confermato la faccenda ma neppure smentito e le nuove forme di Katherine non mentono. Per la scrittrice si tratta del primo bambino mentre il protagonista di Guardiani della Galassia ha già un figlio, Jack di 7 anni, nato dal precedente matrimonio con la collega Anna Faris.

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono sposati da un anno

L’attore 40enne e la figlia d’arte 30enne sono marito e moglie dallo scorso giugno. Un matrimonio celebrato in grande stile, che ha fatto sognare i fan più romantici. Dopo le nozze Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger non hanno mai nascosto la voglia di allargare la famiglia. Katherine è molto legata al piccolo Jack e l’ex moglie di Chris, Anna Faris, non ha mai ostacolato questo legame. Anzi, la Faris ha appoggiato in pieno la nuova relazione dell’ex marito, con il quale ha mantenuto un rapporto di amicizia.

Katherine Schwarzenegger è una scrittrice di successo

Questo è davvero un momento magico per Katherine Schwarzenegger. Oltre ad aspettare il primo figlio, la giovane è in cima alle classifiche dei libri più venduti negli Stati Uniti grazie alla sua ultima fatica letteraria: The gift of forgiveness. Katherine è la primogenita di Arnold Schwarzenegger e Maria Shiver e prima di conoscere l’attuale marito nel 2018 non si è mai saputo nulla della sua vita privata.