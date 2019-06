Chris Pratt ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si sono sposati

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono ufficialmente marito e moglie! L’attore e la figlia del più famoso Arnold Schwarzenegger si sono sposati nel San Ysidro Ranch di Montecito, in California. Come riportano People e E! News la cerimonia è stata molto romantica: c’erano un sacco di fiori e decorazioni verdi sparse ovunque. La sposa era vestita ovviamente di bianco mentre le damigelle hanno optato per abiti rosa con gonne in tulle. Katherine è stata accompagnata all’altare dal padre Arnold, che ha subito instaurato un buon legame con il neo genero. Alla cerimonia non è mancata tutta la famiglia Schwarzenegger così come gli amici più cari di Pratt. Tra questi il regista di Guardiani della Galassia James Gunn e l’attore Rob Lowe.

Per Chris Pratt si tratta del suo secondo matrimonio

Come riportano i tabloit americani, dopo la cerimonia nuziale c’è stato il classico banchetto. Gli sposi hanno però optato per un pranzo leggero, nel quale hanno inserito tante verdure fresche e di stagione. Subito dopo non sono mancati i discorsi di rito e tanti balli. Chris e Katherine hanno chiamato per il loro grande giorno una band che ha suonato alcuni dei brani di successo di Bruno Mars e Miley Cyrus. Per Pratt questo è il suo secondo matrimonio: dal 2009 al 2018 è stato sposato con la collega Anna Faris, dalla quale ha avuto il figlio Jack, che oggi ha 7 anni. Lo scorso gennaio, quando Chris e Katherine hanno annunciato il loro fidanzamento, la Faris ha dato la sua benedizione alla coppia.

Chi è Katherine Schwarzenegger: la figlia di Arnold

Katherine Schwarzenegger ha 29 anni ed è la primogenita di Arnold Schwarzenegger e Maria Shiver. È una scrittrice e prima di conoscere l’attuale marito Chris Pratt circa un anno fa non si è mai saputo nulla della sua vita privata.