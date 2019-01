Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sposi: spunta l’ex moglie Anna Faris

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger annunciano il loro matrimonio: la reazione dell’ex moglie Anna Faris

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger annunciano di essere ufficialmente fidanzati e pronti a convolare a nozze. Scendendo nel dettaglio, a rivelare la lieta notizia ci ha pensato il noto attore, attraverso un post su Instagram. Il giovane, dopo sette mesi di frequentazione, ha scelto di fare la sua proposta di matrimonio alla figlia di Arnold Schwarzenegger. Quest’ultima non ha potuto non accettare di diventare la moglie di Chris, uno degli attori più apprezzati dal pubblico femminile negli ultimi anni. La star di Guardians of the Galaxy ha diffuso la notizia, condividendo una foto con la sua futura sposa su Instagram: “Dolce Katherine, sono così felice che tu abbia detto sì! Sono elettrizzato, orgoglioso di vivere coraggiosamente in fede con te. Eccoci qui”. L’immagine condivisa ritrae i due futuri sposi e l’anello di fidanzamento nel dito della bella Katherine. Ed ecco che sotto il post compare il commento dell’ex moglie di Chris, Anna Faris.

Chris Pratt annuncia il suo matrimonio con Katherine Schwarzenegger e spunta il commento della sua ex moglie

Come ha reagito l’ex moglie di Chris Pratt di fronte a questo importante annuncio? Ebbene, sembra proprio che Anna sia contenta di vedere il suo ex marito felice di convolare a nozze con Katherine. La Faris ha, infatti, commentato: “Sono così felice per entrambi. Congratulazioni!” Ricordiamo che Chris e Anna hanno annunciato la loro separazione a settembre dell’anno 2017. Dal loro amore è nato Jack, che ora ha cinque anni. Qualche mese fa, il noto attore aveva rivelato a Entertainment Weekly che il divorzio non è per niente un passo facile da compiere, anzi. Nonostante ciò, a fine giornata, entrambi sono soddisfatti, poiché hanno un figlio molto bravo.

Chris Pratt e il rapporto con l’ex moglie Anna Faris, madre di suo figlio Jack

Chris e Anna hanno mantenuto un buonissimo rapporto dopo la separazione. Sono rimasti amici e gentili l’uno con l’altro, soprattutto per dare l’opportunità a Jack di vivere con dei genitori sereni che lo amano. Nel frattempo, l’attore sembra aver ritrovato la felicità proprio a fianco di Katherine, con cui sta per convolare a nozze. Lo scorso 14 dicembre, Chris aveva sorpreso tutti condividendo un messaggio d’amore molto carino per la sua futura moglie, durante il giorno del suo 29esimo compleanno.