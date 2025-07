Grignani e Laura Pausini, volano gli stracci: la figuraccia della cantante

Scontro tra Gianluca Grignani e Laura Pausini. Nelle scorse ore quest’ultima, attraverso una serie di post social, ha reso noto che il 12 settembre uscirà il suo nuovo singolo ‘La mia storia tra le dita’. Come è noto il brano è una delle canzoni più note di Grignani e, in generale, della musica leggera italiana. Fu pubblicato nel 1994 ed ebbe un enorme successo. L’artista milanese fece anche una versione in spagnolo. Inoltre, diversi altri suoi colleghi fecero delle cover. Ora sarà la Pausini a realizzarne una. Peccato che nel post in cui ha annunciato il nuovo progetto non ha menzionato il collega che ha la paternità del brano. Un dettaglio non da poco e mal digerito da Grignani che ha scritto direttamente alla Pausini che, però, ha cancellato il commento. Così il ‘Joker’ ha spifferato tutto tra le sue storie Instagram.

Grignani ha spiegato che il commento relativo alla nuova cover di Laura Pausini de ‘La mia storia tra le dita’ gli è stato “ripetutamente cancellato”. Il cantante lo aveva rilasciato sotto al profilo Instagram della collega romagnola. Vedendo che quanto esternato è stato eliminato, il ‘Joker’ ha divulgato il suo pensiero sul suo account Instagram. “Ciao Laura, ti voglio bene, lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum o in altre occasioni”, ha esordito Grignani.

“Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io. Ci tenevo a ricordarlo. Io comunque dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, ma soprattutto a te. Ti abbraccio”, ha concluso il cantautore.

Laura Pausini, dopo che Grignani ha preso una così forte posizione pubblicamente (il tono pacato e gentile del suo messaggio non attenua il suo disappunto palese e comprensibile mostrato per l’intera faccenda), ha risposto a sua volta con una storia Instagram. Anche lei ha usato toni pacati. Tuttavia è emerso un certo attrito. E, cosa ancor più curiosa, è che non è stata data una spiegazione ai messaggi cancellati a Grignani. Un dettaglio alquanto opinabile.

In particolare, Pausini ha scritto di voler bene a Grignani e di “cantarlo da sempre”. Ha poi detto di amare la musica del collega. Sulla questione dell’annuncio della cover de ‘La mia storia tra le dita’ senza citarlo, ha spiegato che si tratta di un “titolo unico”. “Sai – ha aggiunto – anche che quando si lancia un progetto nuovo ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo. La mia inizia con l’annuncio di oggi e, uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà. Tutti sanno che ‘La mia storia tra le dita’ è di Gianluca Grignani. A me sembra che il mio post sia pensato in modo elegante per iniziare a parlare di queta splendida canzone”. Poi i saluti di rito.

Di tutta la vicenda, resta la rivedibile usanza di certe persone a rimuovere i commenti che non vanno a genio. D’accordissimo quando si è innanzi a insulti e altri interventi deprecabili. Quello di Grignani, però, non è per nulla un insulto. Ha espresso il suo pensiero in maniera gentile. Eliminare il commento è stata una mossa tutt’altro che geniale della Pausini o di chi le gestisce i social. Un figuraccia!