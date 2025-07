Alessia Marcuzzi e Laura Pausini lontane? Indiscrezione e dettagli

E’ da diverso tempo che i fan di Laura Pausini ed Alessia Marcuzzi hanno notato un dettaglio in merito alle due. La cantante e la conduttrice, difatti, è da un po’ che non si vedrebbero più in compagnia l’una dell’altra. Stando ad un’indiscrezione spuntata poche ore fa sul web, le due potrebbero aver litigato. A condividere tutti i dettagli in merito alla questione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Presunta lite tra Laura Pausini ed Alessia Marcuzzi (l’indiscrezione)

L’amicizia tra Laura Pausini ed Alessia Marcuzzi, che dura da più di vent’anni ed è iniziata grazie al truccatore Marco Terzulli, potrebbe aver subito un’improvvisa battuta d’arresto. Nelle ultime settimane, difatti, tra le due è stato notato dai fan uno strano silenzio e la cantante e la conduttrice non si sarebbero fatte più vedere pubblicamente insieme. Stando ad una segnalazione pubblicata nelle storie di Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano le due potrebbero aver litigato.

Nello specifico Alessia era assente alla festa di compleanno di Laura. A maggio, difatti, l’artista ha compiuto cinquantuno anni e ha festeggiato in compagnia della sua famiglia e di alcuni vip, tra cui la collega Giorgia e Paola Cortellesi. Stando a quanto segnalato, invece, di Marcuzzi non c’era alcuna traccia. Inoltre ieri la Pausini era presente alla cerimonia di chiusura della Fifa Club World Cup 2025 al Metlife Stadium dove ha cantato l’inno ufficiale “Desire” insieme a Robbie Williams. In merito all’evento, è stato fatto notare come Marcuzzi non abbia pubblicato alcuna storia a riguardo. La conduttrice, invece, ne avrebbe condivise diverse sulla vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Questo dettaglio è apparso strano poiché le due erano solite condividere l’una i traguardi dell’altra.

Di seguito la segnalazione pubblicata nelle storie da Deianira Marzano:

L’esperta di gossip non ha aggiunto nulla in merito ai presunti motivi dietro la possibile lite tra le due. In ogni caso si tratta di semplici indiscrezioni. Non ci sono state difatti dichiarazioni a riguardo da parte delle dirette interessate che potrebbero confermare o smentire la voce.