Gregoraci senza freni su Briatore: malattia, ex fidanzate e gelosie

Nel nuovo episodio della terza stagione di Mamme Dilettanti, il podcast di Diletta Leotta, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a una lunga intervista. Durante la chiacchierata con la giornalista sportiva, la showgirl di Soverato ha parlato ampiamente della sua storia emblematica con Flavio Briatore. Tra primo incontro, matrimonio, separazione e malattia, Elisabetta ha anche confessato che l’imprenditore milionario prova ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è giunto a termine ormai 7 anni fa, nel 2017. Nonostante questo però, abbiamo spesso potuto vedere che i due hanno ancora un buon rapporto, anche per il bene del loro figlio Nathan Falco, oggi quattordicenne. L’ex coppia si trova spesso insieme e la showgirl calabrese è anche stata vicina al padre di suo figlio durante la malattia che lo ha colpito recentemente.

Nell’ultimo episodio di Mamme Dilettanti 3, la Gregoraci ha raccontato in modo approfondito la relazione con l’imprenditore. Ha, per esempio, narrato il loro primo incontro, spiegando di averlo visto per caso in un suo locale, mentre lui era circondato da ragazze. Confessa però, che non è stato amore a prima vista.

Incontro un harem di ragazze, e poi in mezzo un po’ brizzolato c’era Flavio, che io non conoscevo. Devo dire che non mi era particolarmente simpatico, perché non lo conoscevo. […] Aveva un’immagine un po’ forte rispetto ai miei standard

Nonostante l’assenza di colpo di fulmine da parte di Elisabetta però, Briatore è presto riuscito a conquistare il suo cuore, invitandola a cena. Da lì, spiega, è partita una storia durata 20 anni e un legame che è tutt’ora presente.

La gelosia di Briatore

Diletta Leotta poi, nel corso dell’intervista, ha domandato alla Gregoraci se fosse gelosa nei confronti del suo ex marito. E’ qui che la showgirl ha confessato di esserlo stata ma spiega anche che bastava uno sguardo per rimettere le cose al proprio posto.

Elisabetta aggiunge però che era Briatore il più geloso, rivelando che, addirittura, è ancora spinto da questo sentimento nei suoi confronti, nonostante la storia d’amore sia finita da anni.

Lui è gelosissimo, è ancora geloso, diciamolo. Lui dirà che non è vero ma lo sanno tutti. Le persone accanto a me lo sanno e dicono che non si rassegnerà mai.

Nonostante questo, come sappiamo, la Gregoraci è fidanzatissima con Giulio Fratini, un uomo che chiaramente riesce ad accettare il legame stretto che ancora è presente tra la sua compagna e l’ex marito.

A proposito di questo legame, sempre durante il podcast Elisabetta ha parlato di come ha affrontato la malattia di Flavio, standogli vicino in ospedale durante tutto il periodo del ricovero, e facendo addirittura due giorni di terapia intensiva con lui.

Flavio Briatore e le ex a Montecarlo

Infine, la showgirl ha spiegato di aver sempre avuto un buon rapporto anche con le ex del suo allora marito, tra cui Naomi Campbell e Heidi Klum. Le sue parole vengono confermate dalla foto condivisa sui social dallo stesso Briatore nelle ultime ore.

L’imprenditore si trovava infatti a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1 e, in questa occasione, si è riunito con la sua famiglia allargata. Nello scatto, pubblicato su Instagram, vediamo Flavio in compagnia delle sue due ex mogli, la Klum e la Gregoraci, e ovviamente dei suoi due figli, nati dai rispettivi matrimoni.