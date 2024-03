Flavio Briatore operato per tumore, come sta e chi c’è con lui

È di pochi minuti fa la notizia che Flavio Briatore è stato operato ad un tumore benigno al cuore.

Lo ha confessato lui con un video su Instagram.

L’imprenditore ha dichiarato di essersi recato all’Ospedale San Raffaele di Milano dieci giorni fa per dei controlli di routine, ma durante questi controlli ha ricevuto una notizia spaventosa. I medici infatti hanno diagnosticato un tumore al cuore, per fortuna benigno e operabile.

Ora sta bene dice, ma ha ribadito l’importanza fondamentale della prevenzione.

Nel video pubblicato da lui stesso invita tutti a prendersi cura di sé e a non trascurare mai la salute.

Dobbiamo sempre controllarci, io avevo fatto lo screening due anni fa e questa massa nel cuore non c’era, stavolta c’era.

Per questo è fondamentale fare prevenzione.

Ma soprattutto ringrazia il team dei medici del reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica per la professionalità, definendoli geniali.

La dedica ad Elisabetta Gregoraci: ‘È rimasta sempre al mio fianco’

Non è mancato un momento commovente nel video di Flavio Briatore, che nel momento del bisogno non è rimasto solo.

Vicino a lui c’era l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, dalla quale ha avuto il figlio Nathan Falco.

Nonostante i due si siano separati da anni e abbiano nuove relazioni, Briatore e la Gregoraci hanno mantenuto un rapporto di forte amicizia, per il bene del figlio in comune e per il rispetto che provano l’uno per l’altra.

Devo ringraziare Elisabetta che è stata sempre con me, in tutto questo periodo.

Devo ringraziare anche mio figlio Nathan, che è corso da Montecarlo per starmi vicino.

Queste le parole dell’imprenditore, simbolo che a volte, anche quando un amore finisce, la famiglia resiste ancora.

Elisabetta Gregoraci lo ha sempre detto: la sua priorità è la famiglia e anche stavolta lo ha dimostrato, non tirandosi indietro in un momento così delicato.

Noi facciamo tanti auguri a Flavio Briatore di pronta guarigione, sempre circondato dai suoi affetti e ci auguriamo che il suo messaggio di prevenzione sia utile a molti vip e persone normali per non trascurare la propria salute.