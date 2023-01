Basta giocare a nascondino: Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono ufficialmente usciti allo scoperto. Dopo aver passeggiato mano nella mano davanti ai paparazzi senza troppi problemi la soubrette e l’imprenditore hanno ora condiviso delle storie su Instagram in cui si taggano a vicenda.

A compiere il primo passo è stata l’ex moglie di Flavio Briatore, postando una foto di Dubai e menzionando proprio il nuovo fidanzato. Giulio Fratini ha ricondiviso quella immagine nel suo account personale. Successivamente EliGreg ha postato un altro scatto in cui si vede la sua mano in primo piano.

Il dettaglio che non passa inosservato? Il prezioso e raffinato anello con zaffiro blu che Elisabetta Gregoraci sfoggia alla mano. A corredo la frase “happy”, con tanto di cuore (sempre blu) e il nome di Giulio Fratini. Molto probabilmente il gioiello è l’ultimo regalo del ragazzo, che per il suo amore non bada di certo a spese.

Dopo la vacanza dello scorso novembre a Istanbul, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini (12 anni più giovane della bella calabrese) hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax a Dubai. La loro relazione ha ormai spiccato il volo e diventa più seria che mai, mese dopo mese.

In una recente intervista a Verissimo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di non voler parlare apertamente del suo legame con Giulio Fratini per una questione di scaramanzia ma con questi piccoli gesti ha ora cambiato idea.

E chissà che la Gregoraci non sia pronta a sposarsi di nuovo in seguito al divorzio da Briatore, dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco…Sicuramente quello con Giulio Fratini è un rapporto molto importante. Dopo la rottura con Flavio, avvenuta nel 2017, Elisabetta ha sempre vissuto nel massimo riserbo le sue passioni.

Chi è Giulio Fratini, il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020, e la storia con Roberta Morise, durata un anno con tanto di convivenza a Firenze ma finita a causa di un tradimento di Fratini.