Elisabetta Gregoraci e quella gaffe in tv: “Felice del mio lavoro”

L’ex moglie di Flavio Briatore ha replicato alle critiche ricevute sulla conduzione di Battiti Live in onda su Italia Uno

Elisabetta Gregoraci ha deciso di farsi scivolare addosso le critiche ricevute qualche mese fa per la conduzione di Battiti Live su Italia Uno. L’ex moglie di Flavio Briatore ha fatto chiacchierare parecchio per via di una gaffe commessa sul palco.

Nell’annunciare Alvaro Soler la Gregoraci ha storpiato il cognome del cantante spagnolo, re delle hit estive, in Soleil (sì, proprio come la Sorge!). Una gaffe bella e buona che è finita in rete all’indomani della registrazione della serata di Battiti Live e che ha fatto ridere parecchio.

Scivolone che poi Mediaset ha coperto durante la messa in onda. L’audio della gaffe di Elisabetta Gregoraci è stato in qualche modo rimaneggiato, editato e a quanto pare pure ridoppiato dalla stessa presentatrice calabrese. Un modo per coprire la gaffe che ha destato più di qualche polemica.

A distanza di mesi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio sulla questione in un’intervista rilasciata a Superguida Tv. Elisabetta Gregoraci si è detta fiera del suo lavoro e degli ascolti raggiunti con il suo programma:

“Sono sei anni che conduco il programma e quest’anno abbiamo spopolato anche sui social. Mi hanno criticato per il fatto di aver sbagliato la vocale di un nome di un cantante ma dopo sei ore di diretta penso che sia tutto concesso. Poi che le persone abbiano sottolineato questo errore quando ci sono conduttori che in una diretta fanno anche più errori mi ha fatto sorridere anche se all’inizio ammetto di esserci rimasta male. Sono felice che anche quest’anno gli ascolti ci abbiano premiato e che sia andato tutto alla grande”

Dunque, inizialmente le critiche hanno ferito Elisabetta Gregoraci ma poi, con grande maturità, la 41enne è andata avanti e ha cercato di vedere solo i lati positivi di questa bella avventura che va avanti ormai da tempo. Molto probabilmente EliGreg sarà riconfermata alla prossima edizione di Battiti Live.

La Gregoraci vuole infatti affermarsi sempre più come conduttrice anche se è contenta di aver partecipato al Grande Fratello Vip. Grazie alla quinta edizione del reality show – quella vinta da Tommaso Zorzi e che Elisabetta ha abbandonato prima del tempo per stare accanto al figlio Nathan Falco – la popolarità della modella è aumentata.

Elisabetta Gregoraci è riuscita a conquistare molte più persone, che prima la conoscevano solo ed esclusivamente per il suo matrimonio con Flavio Briatore. Oggi l’ex gieffina è sommersa dall’affetto dei fan, che le mandano regali di qualsiasi genere.

Da qualche mese, poi, Elisabetta è di nuovo innamorata: dallo scorso agosto è legata al manager trentenne Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise. I due non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto ma davanti ai paparazzi posano mano nella mano.

Nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo Elisabetta Gregoraci si è detta molto felice e serena ma allo stesso tempo scaramantica: per questo motivo preferisce non parlare apertamente della sua nuova storia d’amore.