Verissimo: Gregoraci delude su Giulio, Briatore peggio di Bertoldo”

Tutti si aspettavano che oggi, Elisabetta Gregoraci, ospite a Verissimo, parlasse del suo nuovo amore Giulio Fratini, imprenditore di successo ex di Roberta Morise. La showgirl invece ha deluso le aspettative facendo intendere, che la relazione esiste, anche perché ormai è di dominio pubblico, ma non ha fatto nomi e non ha voluto sbilanciarsi. Si è limitata a dire che in questo momento della vita è felice, che quello che arriva lo vive “serenamente, giorno per giorno e senza fare progetti”

L’ex conduttrice di Made in sud, ha però parlato di Flavio Briatore ,col quale continua ad avere un bellissimo rapporto soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco. Quando quasi sei anni fa si sono separati, hanno deciso di vivere a 500 metri di distanza l’uno dall’altra, così che il loro frutto d’amore potesse contare sulla presenza di entrambi.

Silvia Toffanin, ha poi mostrato una foto che quest’estate ha fatto molto discutere, ossia lo scatto che ritraeva l’imprenditore con le sue tre ex più famose, Elisabetta Gregoraci appunto, Naomi Campbell e Heidi Klum. Per Elisabetta, in quell’istantanea, scattata tra l’altro da lei medesima, non c’è nulla di male visto che sono rimasti tutti in buoni rapporti. Anzi, l’ex concorrente del Grande Fratello ha anche rivelato che spesso fanno serata insieme e, in quelle occasioni, le tre donne si divertono a mettere in mezzo l’imprenditore, a suon di frecciatine. “Se lo merita ne ha combinate peggio di Bertoldo“, ha chiosato.

Elisabetta Gregoraci e l’idea di far avvicinare il figlio Nathan Falco alla sorella Leni Klum: confidenze a Verissimo

Capitolo separazione: visto che abita ancora vicino all’uomo d’affari, per Nathan è cambiato poco rispetto a prima. “Ha due camere da letto in due case differenti, ecco”, ha sottolineato la conduttrice calabrese. Inoltre ha raccontato alla padrona di Verissimo di essere stata l’artefice dell’avvicinamento tra Nathan e la sorella Leni Klum, figlia che Briatore ha avuto dalla top model Heidi Klum.

‘Eli’ ha così parlato con la star tedesca e Flavio dell’idea di far conoscere i due fratelli e quando entrambi le ha dato il consenso ha organizzato l’incontro. Ora i due ragazzi si frequentano, si vogliono bene e hanno un bel rapporto.