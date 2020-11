Gregoraci senza filtri in piena notte sulle misure di Pretelli: “Batte tutti”

I tre mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip iniziano a farsi sentire per Elisabetta Gregoraci. Durante la notte appena trascorsa si è lasciata andare a qualche commento piccante nei confronti del suo “amico speciale” Pierpaolo Pretelli. Se è vero che in ogni edizione del reality di Canale 5 bisogna riuscire a creare una coppia che diventi la più chiacchierata, quest’anno di certo è quella dei Gregorelli a tenere banco sin dall’inizio del programma. La loro pseudo “love story ” – ancora non sbocciata del tutto – continua a fare particolarmente discutere dentro e fuori la Casa. Come ogni notte gli inquilini del Gf Vip sono rimasti svegli fino a notte fonda e tra i tanti discorsi, nella stanza arancione si è iniziato a parlare di misure intime.

Elisabetta Gregoraci e la battuta piccante su Pierpaolo

Tutto è iniziato quando Andrea Zelletta si è mostrato davanti agli altri compagni in mutande e ha commentato con una battuta la sua biancheria intima. L’ex tronista ha affermato di avere un “trucco” ma Elisabetta ha prontamente risposto zittendo il coinquilino con un “Niente di che“.

L’ex moglie di Briatore ha poi continuato la discussione con una battuta maliziosa nei confronti del Pretelli. “Pierpaolo batte tutti” – ha affermato, facendo rimanere di stucco tutti gli altri concorrenti. Sia Dayane Mello che Rosalinda Cannavò, in procinto di prendere sonno, hanno ascoltato con stupore la discussione e la frase inaspettata di Elisabetta.

Tant’è che proprio la modella brasiliana ha deciso di alzarsi dal proprio letto, accanto all’amica Rosalinda, per andare a controllare di persona la verità sull’ex velino. Nonostante le battute lanciate dalla Gregoraci, però, la loro relazione di amicizia speciale sembra rimanere ancora in stallo.

Il corteggiamento spietato di Pretelli non ha ancora sortito alcune effetto sui sentimenti di Elisabetta che, invece, rimane ferma nella convinzione di non voler iniziare alcune relazione. Non è dato sapere se la showgirl calabrese sia già impegnata fuori dalla Casa. In molti credono che il suo freno sia stato tirato per non creare disguidi con il figlio (e anche con l’ex marito, già particolarmente in disaccordo con lei per la partecipazione al GF Vip).