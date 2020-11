Briatore a Dubai col figlio: c’entra la Gregoraci, parla il manager

AGGIORNAMENTO Flavio Briatore ha smentito quanto emerso nelle ultime ore sui social network: “Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta già riscuotendo un successo straordinario. Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire. Il motivo di questa mia decisione è stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”

L’avventura di Elisabetta Gregoraci all’interno del Grande Fratello Vip tiene banco anche al di fuori delle mura della Casa più spiata d’Italia. Durante l’ultima messa in onda del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha fatto recapitare un video all’ex di Briatore dove il figlio della coppia, Nathan Falco, ha salutato la madre dicendo di trovarsi in vacanza negli Emirati Arabi, a Dubai. La notizia è subito rimbalzata sul web e in molti hanno commentato la scelta di papà Flavio di portare via il figlio proprio durante la pericolosa situazione sanitaria data dalla pandemia di Coronavirus. Non sono, quindi, mancate le polemiche nemmeno in questo caso nei confronti della famiglia più chiacchierata del momento.

Briatore porta il figlio a Dubai: la spiegazione

La decisione dell’imprenditore piemontese di volare con il figlio fino a Dubai, proprio in questo delicato periodo, non sarebbe stata presa solo come un puro sfizio. Come ha raccontato ieri, 27 novembre, il giornalista Gabriele Parpiglia durante una diretta Instagram con Elena Santarelli, il reale motivo sarebbe molto più complesso. Secondo l’autore tv, infatti, Flavio Briatore al telefono gli avrebbe confidato di essere “dovuto partire per portare via Falco“. Da quanto si apprende durante la diretta social, Nathan Falco starebbe subendo continue prese in giro da parte di amici e compagni di scuola. La causa sarebbe proprio la madre, Elisabetta Gregoraci. La sua esperienza al GF Vip 5 sta facendo molto discutere, soprattutto in relazione al rapporto che la showgirl calabrese sta intrattenendo, sin dall’inizio, con il modello Pierpaolo Pretelli.

La situazione sta prendendo alla sprovvista il figlio di 10 anni della coppia. Come ha raccontato papà Flavio, Falco si troverebbe costretto ad ascoltare parole non proprio felici nei confronti di Elisabetta. Nel corso della live, più volte Elena Santarelli ha deciso di prendere le difese della concorrente del Grande Fratello Vip, ammettendo che non deve essere semplice vivere attorniata da telecamere 24 ore su 24. Quindi qualche leggerezza di troppo è giustificabile e afferma “Ci sono mille ragioni per cui Elisabetta ha scelto di fare il Grande Fratello e lei lo sa“.

Parpiglia contro la Gregoraci

La modella romana ha poi continuato il discorso facendo riferimento ai genitori dei bambini, compagni di Nathan Falco. Secondo la Santarelli sono proprio gli adulti che dovrebbe mantenere un certo rigore quanto parlano di un personaggio famoso, in questo caso della Gregoraci. Per Elena non dovrebbero esserci bambini vicino quando si trattano argomenti che potrebbero muovere la sensibilità dei più piccoli. Sono ingenui e la loro caratteristica li può portare poi a ferire l’amichetto senza rendersene conto.

Immediatamente dopo la presa di posizione della showgirl, però, Parpiglia ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Secondo l’autore televisivo e amico di Briatore, infatti, Elisabetta avrebbe potuto evitare di mettersi a cavalcioni sulle gambe di Pretelli. Un’immagine che nelle scorse settimane ha fatto il giro del web e che non è di certo passata inosservata. “Capisco che sei dentro una bolla – ha continuato il giornalista – ma magari ti potevi anche frenare una virgola“.