Briatore fa retromarcia: “Sì volevo sposare Elisabetta, ma…”, parla Alfonso

Flavio Briatore ritratta la sua versione dei fatti sulla proposta di matrimonio che ha fatto a Elisabetta Gregoraci durante il lockdown. La conduttrice, al Grande Fratello Vip, aveva confessato ai suoi coinquilini che l’ex marito le aveva chiesto di tornare a formare una coppia. La concorrente calabrese ha lanciato la notizia con il sorriso, ma ha ammesso di non aver dato alcuna risposta a Briatore. Raggiunto da Chi, sull’ultimo numero, il noto imprenditore ha deciso di smentire il tutto, parlando di fake news. Una risposta secca quella che ha riservato alla questione e che non sorprende Elisabetta questa sera. Alfonso Signorini, nel corso della ventesima puntata di questa quinta edizione del reality, mette al corrente la Gregoraci su quanto accaduto. Prima ancora di sapere, la concorrente afferma che Briatore potrebbe non aver preso bene la sua confessione.

A detta di Elisabetta, Flavio non amerebbe mostrare in pubblico questa sua parte tenera. Lo conosce, ma sa di aver detto la verità. La Gregoraci si dichiara dispiaciuta per la risposta dell’ex marito e fa presente di avere dei testimoni, che possono confermare la notizia. Assicura così di aver detto la verità nei giorni scorsi. A questo punto, Signorini le fa sapere che ha sentito per telefono Briatore questa mattina. Il conduttore ha chiesto all’imprenditore se avesse intenzione di continuare con la linea della smentita oppure no. “Devo dire che lui ti ha dato ragione”, afferma Alfonso. Dunque, sembra proprio che Flavio abbia deciso di ritrarre la sua smentita e di confermare la notizia data da Elisabetta.

L’imprenditore ha raccontato a Signorini che, visto che entrambi non avevano avuto una relazione importante dopo il divorzio, avevano preso in considerazione di tornare insieme. “Era una cosa buttata lì”, avrebbe detto Briatore al conduttore. Non solo, pare che Flavio sia d’accordo con Elisabetta e avrebbe pertanto dichiarato: “Anche se ci vogliamo bene non possiamo più tornare insieme”. A questo punto, Alfonso è curioso di scoprire perché secondo la Gregoraci non potrebbero riformare una coppia. A detta di Elisabetta, ci sarebbero stati degli errori da parte di entrambi, che potrebbero ricapitare.

“All’inizio ho sottovalutato tutta la situazione, ero troppo giovane. Non mi sono resa conto di cosa andavo incontro. […] È un uomo con delle grandi responsabilità. Ho avuto tante cose, ma mi è mancata la leggerezza”.

Elisabetta vede Briatore come una persona possessiva. Infatti, sente di non aver vissuto a pieno la sua giovane età proprio per questo motivo. In Mistery Room, la Gregoraci riceve poi una sorpresa speciale da parte di suo padre: un messaggio molto commovente. Ovviamente, la concorrente calabrese non può trattenere le lacrime, soprattutto quando ricorda la madre, che purtroppo non c’è più.