Briatore rompe il silenzio: Gregoraci e seconde nozze, la sua verità

Non c’è diretta televisiva del GF Vip in cui Elisabetta Gregoraci non sia protagonista di qualche scoop o indiscrezione. Stavolta però sotto i riflettori non c’è il flirt con Pierpaolo Pretelli, che tiene incollati alla tv milioni di telespettatori dall’inizio dell’avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. E neanche un presunto legame con uno spasimante a cui la bella calabrese sarebbe legata da mesi. Questa volta Elisabetta ha stupito con un inaspettato gossip: Flavio Briatore l’avrebbe chiesta nuovamente in sposa.

La risposta di Briatore ovviamente non si è fatta attendere. È Chi Magazine, infatti, a riportare un’inequivocabile didascalia dal titolo “Attenzione alle fake news”:

“Raggiunto da Chi nel principato di Monaco, dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una… fake news”

Secondo quanto si può immaginare leggendo fra le righe, la versione di Flavio Briatore escluderebbe un ritorno di fiamma o un possibile nuovo legame sentimentale con la Gregoraci. Quindi, l’imprenditore non sarebbe innamorato dell’ex moglie e tantomeno avrebbe chiesto nuovamente di sposarlo.

Al contrario, Elisabetta sembra convinta che Flavio nutra ancora dei sentimenti per lei. Quale sarà la verità? Flavio Briatore avrà raccontato le cose come stanno oppure ha voluto celare per riservatezza i suoi sentimenti nei confronti della Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci al Gf Vip: “È ancora innamorato di me”

Elisabetta ha lanciato la bomba qualche giorno fa mentre chiacchierava con i suoi compagni sulla quarantena di marzo. La showgirl aveva dato seguito alle curiosità di Giulia Salemi dichiarando di aver passato tutto il lockdown con il figlio e l’imprenditore e di aver vissuto con serenità quei momenti. Briatore sembrerebbe stato dello stesso avviso tanto da chiederle di convolare a nozze con lui per la seconda volta. La notizia aveva lasciato sbigottiti sia la Salemi che Francesco Oppini, lì presente.

Durante la puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini non ha di certo esitato nel chiedere alla Gregoraci qualche particolare in più, convinto di riuscire a scovare l’ennesimo scoop di cui la calabrese sarebbe stata protagonista. In quel frangente Elisabetta ha confermato quanto rivelato in Casa: la proposta di matrimonio di Flavio Briatore. Inoltre ha aggiunto di aver provato una tale serenità in quei momenti che le sono tornate alla mente le belle sensazioni vissute con l’imprenditore negli anni in cui gli era stata accanto.

Tuttavia, alla domanda di Signorini se mai sarebbe tornata con Briatore lei è stata lapidaria: sarebbe stato assai difficile dare una seconda possibilità all’imprenditore.