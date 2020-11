Gregoraci, bomba su Briatore: “Mi ha chiesto di risposarlo pochi mesi fa”

Elisabetta Gregoraci per una volta non ‘subisce’ uno scoop, ma lo crea. La conduttrice calabrese, nella giornata odierna, a colloquio con Giulia Salemi e Francesco Oppini nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, ha dichiarato che l’ex marito Flavio Briatore le ha chiesto dopo il lockdown totale di marzo e aprile di risposarlo. Ebbene sì, la 40enne ha affermato che il manager, dopo la quarantena forzata, le avrebbe chiesto di riunirsi, di ricompattare la famiglia.

Nessun equivoco circa le esternazioni di Elisabetta che sono immediatamente finite in rete, documentate da un video. Alcuni utenti Twitter hanno anche captato che il segreto rivelato dalla Gregoraci a Pierpaolo Pretelli – quando gli scrisse sulla mano di notte diversi giorni fa – descrivesse proprio tale fatto.

Non resta che attendere la versione dell’imprenditore piemontese. Quella della presentatrice di Battiti Live è invece più che chiara. “Mi ha richiesto di sposarlo”, la confessione concessa a Giulia e al figlio di Alba Parietti, che sono rimasti alquanto sorpresi nell’apprendere la notizia. La Gregoraci ha poi lasciato intendere di non avere accettato la proposta.

Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore pic.twitter.com/5fjvr1IvVi — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 15, 2020

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci catalizzatrice del gossip del reality

Elisabetta è senza dubbio il personaggio del GF Vip 5 più chiacchierato. Una vera e propria catalizzatrice di attenzioni, protagonista sia del gossip interno alla Casa più spiata d’Italia, sia di quello esterno, dettato dell’eco mediatica che la sua storia innesca a cadenza giornaliera.

Sulla sua vita privata ci sono ancora molti punti ‘oscuri’. Si è parlato molto di un presunto contratto post matrimoniale firmato con Briatore. Contratto che, secondo i ben informati, non le consentirebbe di mostrarsi in pubblico con altri partner per un determinato periodo di tempo (la voce al momento non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati).

C’è poi la questione di un presunto fidanzato che la aspetterebbe fuori dallo show. La sorella della conduttrice e il suo legale hanno smentito tale spiffero ‘rosa’. Tuttavia c’è chi è convinto che qualcuno ci sia. Chissà… Intanto è tornato a farsi vivo anche l’imprenditore Francesco Bettuzzi, uomo con cui Elisabetta ha avuto una love story segreta dopo il naufragio matrimoniale. Il rapporto sarebbe finito con un addio burrascoso.