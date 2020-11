Grande Fratello Vip, Gregoraci capitola su Pretelli: raptus di gelosia (video)

Qualcosa si smuove, verrebbe da dire. E qualcosa, forse, non è proprio ciò che si vuol far credere. Amici, un po’ speciali… ma amici. Punto! Elisabetta Gregoraci lo ha detto fino allo sfinimento: con Pierpaolo Pretelli c’è feeling, ma guai a parlare di relazione, flirt o frequentazione. Tuttavia, stanotte la conduttrice calabrese ha avuto un atteggiamento per nulla amichevole. Anzi, ha fatto una scenata di gelosia nei confronti dell’ex velino che è stato ‘ripudiato’. Paradossalmente, come prontamente sottolineato da Enock, una bella notizia per Pretelli che ha avuto conferma che forse dietro alla ‘maschera’ dell’amicizia indossata dall’ex moglie di Briatore si nasconda altro.

A innescare i malumori della Gregoraci, pare che si sia stato il fatto che il modello abbia danzato con Dayane Mello in giardino. Non solo: lui ha anche avuto un comportamento premuroso verso la new entry Giulia Salemi alla quale ha offerto delle caramelle. Tanto è bastato per provocare il disappunto della conduttrice. Così, quando è giunto il momento di darsi la buonanotte, come spesso accade Pretelli si è diretto verso il letto di Elisabetta per salutarla affettuosamente. Peccato che abbia trovato una donna tutt’altro che in vena di abbracci e dolcezze.

“Guarda che è inutile, stai di là. Dai, non rompere, ciao. E non mi stressare”, la reazione dura della Gregoraci nel momento in cui l’ex velino ha tentato di cingerla. Pierpaolo non ha mollato la presa e ha cercato di scioglierla con sorrisi e gesti simpatici. Elisabetta non ha gradito. “Enock, lo chiami?”, ha domandato al fratello di Mario Balotelli presente in camera. “Che sono, un cane?”, la risposta di Pierpaolo che ha capito che era arrivato il momento di cambiare aria. Infine la sferzata dell’ex di Briatore: “È arrivato il fenomeno”.

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci tra segreti, silenzi e spifferi

Come da pronostico la conduttrice calabrese fin dal suo ingresso è stata uno dei principali catalizzatori di attenzione del reality Mediaset. Diverse le dinamiche che l’hanno riguardata, su tutte il suo rapporto con l’ex Flavio Briatore. Pare che i due abbiano firmato un contratto post matrimoniale in cui la Gregoraci si dovrebbe impegnare per un periodo di tempo imprecisato a non mostrarsi in pubblico con dei partner. Elisabetta, a colloquio con Giulia Salemi, sembra aver confermato tale fatto.