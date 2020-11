Grande Fratello Vip, Elisabetta e Pierpaolo: la confessione della Brandi

Matilde Brandi dice finalmente la sua sul rapporto di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, nato al Grande Fratello Vip 5. I due si sono avvicinati sin dai primi giorni di permanenza nella Casa. Stanno appassionando tantissimi fan, che vorrebbero assistere a una svolta. Ma pare che la showgirl calabrese non abbia alcuna intenzione di compiere alcun passo in più con Pretelli. Sono in tanti a scommettere che da parte di Elisabetta ci sia solo un’amicizia. Per molti la Gregoraci non riuscirebbe a essere chiara, ma non è di questa opinione Matilde. Parlando ai microfoni di Radio Italia Anni 60 Roma rivela che, in realtà, Elisabetta “è stata abbastanza chiara”.

Dalle parole della Brandi si intuisce che da parte di Elisabetta non c’è alcun interesse sentimentale. Pare, dunque, ormai certo che la Gregoraci non stia cercando di crearsi una storia d’amore con Pretelli. “Con Pier alla fine sono solo abbracci”, dichiara Matilde. L’opinione della ballerina, che è sempre stata una figura molto vicina a entrambi i gieffini, sembra spegnere le speranze dei fan dei Gregorelli (così li hanno definiti). Oltre ciò, la Brandi ci tiene a prendere le difese, anche questa volta, di Elisabetta. In particolare, Matilde ritiene che molti stiano massacrando la sua amica “esageratamente”. In sua difesa, fa presente che la showgirl calabrese ha avuto tanto dalla vita ma ha anche sofferto tanto, come ha già fatto notare Signorini.

Intanto, Matilde ci tiene a smentire la sfiorata rissa con Franceska Pepe. A dare la notizia sul questo presunto scontro era stata quest’ultima, la quale ha rivelato ai fan diversi dettagli. La Brandi, che ha già negato il tutto attraverso i social, spiega che il racconto fatto dalla sua ex coinquilina non corrisponde alla verità. Detto ciò, spende bellissime parole per Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni.

Ma chi frequenterà fuori dalla Casa? Matilde anticipa che cercherà di mantenere i rapporti con l’ex tronista, Enock, Elisabetta, Pretelli, Patrizia, Massimiliano e “tutti gli altri”. Ha avuto modo di parlare con Guenda Goria e probabilmente hanno chiarito i loro dissapori del passato. Vedrebbe fuori anche Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, senza alcun problema.

Con l’influencer ha dato vita ad accese discussioni all’interno della Casa e, proprio per tale motivo, è stata rimproverata dalle sue due figlie! Ovviamente, una volta finito il reality, conferma – ancora una volta – che riabbraccerà Stefania Orlando.