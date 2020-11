GF Vip Pretelli e Gregoraci, fine del gelo: il gesto dei due fa sognare

Prosegue la ‘soap opera’ intestina al Grande Fratello Vip 5, quella che vede protagonisti Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. I due stanno vivendo un’altalena di sentimenti. Inizialmente c’è stato un approccio che pareva far ben sperare. Poi l’ex moglie di Flavio Briatore ha messo le cose in chiaro, dicendo senza se e senza ma al giovanotto che nella Casa non sarebbe certamente capitato alcunché di sentimentale o romantico. E ancora quando è entrata Selvaggia Roma nello show, Pretelli ha accusato il colpo mentre la conduttrice calabrese ha tagliato diversi ponti creati nei due mesi precedenti con l’ex velino di Striscia le Notizia. Si giunge così alle scorse ore quando c’è stato un riavvicinamento interessante.

Ieri sera, in un gioco organizzato dal GF Vip (gli inquilini si sono messi abiti di epoca romana), Tommaso Zorzi ha lanciato l’idea di un botta e risposta serrato tra alcuni concorrenti. E manco a dirlo Pierpaolo è capitato con Elisabetta. Lui ha lanciato il guanto di sfida in modo schietto: “Dicono di questo uomo importante fuori… e Pierpaolo Petrelli che fine farà?”. La Gregoraci ha avuto la risposta pronta: “La fine che si merita”. Tale scambio di battute è avvenuto dopo un periodo di distacco tra i due. Il feeling ritrovato è poi stato ulteriormente cimentato da un secondo episodio.

La conduttrice calabrese, nella giornata odierna, si è diretta al lavandino per pulire posate e bicchieri, quando è stata raggiunta dal felpato Pierpaolo. Dopo alcuni minuti di collaborazione silenziosa al lavaggio, i due si sono scambiati dei sorrisi complici. Non solo: Elisabetta si è lasciata sfuggire un affettuoso “monello”. Il riavvicinamento è stato completato, dopo giorni di gelo. Così l’amicizia ‘speciale’ è tornata a vivere e prosperare. E far sognare i fan…

Resta ora da capire il futuro dei due, dentro e fuori la Casa più spiata dagli italiani. Pare ormai scontato che all’interno delle mura di Cinecittà non capiterà nulla di eclatante. Non è detto però che l’ex velino e la 40enne potrebbero continuate a frequentarsi al di fuori del reality show di Canale Cinque. E chissà, nel caso, se l’amicizia ‘speciale’ potrebbe trasformarsi in qualcosa di più…