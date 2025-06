Gregoraci provoca la Fiordelisi: ‘frecciatina social’ con la ex suocera

C’è una sottile linea rosa che collega volti noti (più o meno) del mondo dello spettacolo. Così, per esempio, esiste un collegamento tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Le due infatti sono unite dal legame che hanno avuto con lo stesso uomo, ovvero Giulio Fratini. Antonella è l’attuale compagna di Fratini ed Elisabetta è la sua ex. Pare, però, che la Gregoraci abbia mal digerito la nuova fidanzata di Giulio e che stia cercando, in ogni modo, di farli separare. Così, mentre la Fiordelisi festeggia sui social il mesiversario con Giulio, la Gregoraci decide di punzecchiarla. E pubblica una foto del suo incontro, a Forte di Marmi, con la sua ex suocera, nonché la mamma di Giulio Fratini. Ma non finisce qui!

Elisabetta Gregoraci, oltre a voler spudoratamente dimostrare di essere ancora molto apprezzata dalla famiglia Fratini, sfrutta un gioco di parole. Infatti la mamma di Giulio Fratini si chiama proprio… Antonella! E così, in calce alla foto che le ritrae sorridenti insieme, la Gregoraci scrive “Antonella” con tanto di emoticon con i cuoricini. Non è detto che ci sia un’intenzione provocatoria nella scritta e nella pubblicazione della foto. Certo è che, sapendo i retroscena, il pensiero che Elisabetta volesse punzecchiare Antonella è venuto in mente un po’ a tutti.

Antonella Fiordelisi festeggia felicemente il suo mesiversario con Giulio

Non possiamo non ammettere che il festeggiamento del “mesiversario” sia qualcosa che non sentivamo dai tempi delle medie. Antonella però deve “marcare il territorio” e non essendo ancora giunta al compimento dell’anno non può che legarsi al festeggiamento che le resta: quello mensile. Così pubblica una foto della romantica cena imbandita per due. E allontana qualsiasi ipotesi di crisi tra lei e Giulio. Ad Elisabetta non resta che una chiacchierata con la ex suocera sui bei vecchi tempi. Ogni tentativo di allontanare il Fratini dalla Fiordelisi pare vano. Antonella Fiordelisi: ‘vip disperata vuole rubarmi il fidanzato’. Chi è?

Ci stupisce che la Gregoraci possa prestarsi a certe strategie. Ma la ex compagna di Francesco Chiofalo ha alimentato le voci con alcuni reel su tik tok che lasciassero intendere proprio questo. Al punto tale che la ex compagna di Flavio Briatore è stata spesso attaccata dal fandom della Fiordelisi. Giulio Fratini è dovuto persino intervenire per sedare gli animi e gli attacchi rivolti alla Gregoraci quando quest’ultima aveva commentato un suo post su Instagram (Fiordelisi vs. Gregoraci: fandom fuori controllo, Giulio Fratini sbotta). Nel frattempo la love story prosegue a gonfie vele e noi aspettaiamo con ansia il nuovo mesiversario!