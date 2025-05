Fiordelisi vs. Gregoraci: fandom fuori controllo, Giulio Fratini sbotta

Elisabetta Gregoraci è stata recentemente al centro di una bufera sui social a causa di un commento lasciato sotto ad un post del suo ex, l’imprenditore Giulio Fratini. Il messaggio, sebbene del tutto innocuo, ha difatti suscitato numerose critiche da parte degli utenti che lo hanno ritenuto inopportuno. Nello specifico la conduttrice è stata attaccata dal fandom dell’attuale fidanzata di Fratini, ovvero Antonella Fiordelisi, cosa che ha portato Giulio ad intervenire per sedare gli animi. Scopriamo meglio il motivo che ha scatenato la polemica.

Il commento di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono stati una coppia fissa per circa due anni. La scorsa estate, tuttavia, la loro storia d’amore è giunta al capolinea e l’imprenditore fiorentino ha iniziato a frequentare Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore, però, è balzato all’occhio di numerosi utenti un commento lasciato da Elisabetta sotto ad un post pubblicato da Giulio sul suo profilo Instagram. Nello specifico Fratini ha annunciato l’apertura di un nuovo bar all’interno di un hotel di proprietà di suo padre Sandro. Questo ha portato la conduttrice a commentare scrivendo “Sandro” seguito da un cuore.

A diversi utenti, tuttavia, il commento di Gregoraci è apparso fuori luogo. Numerosi fan di Fiordelisi l’hanno difatti attaccata e c’è stato chi l’ha invitata a scrivere direttamente al signor Sandro piuttosto che a suo figlio Giulio, sottolineando come adesso l’imprenditore sia fidanzato appunto con Antonella. Ne è nato quindi un botta e risposta tra i fan di Fiordelisi e quelli di Gregoraci, che l’hanno invece sostenuta.

L’intervento di Giulio Fratini

La polemica ha portato l’autore del post ad intervenire prontamente in difesa di entrambe le donne. Nello specifico Fratini ha invitato i suoi follower a rispettare sia il suo passato che il suo presente, evitando d’insultare sia Elisabetta che Antonella. L’imprenditore ha sottolineato come le parole possano far soffrire le persone, lui compreso. Ha infine aggiunto di essere quasi certo di non ottenere il risultato sperato con il suo commento, ma che gli bastava anche raggiungere poche persone.

Di seguito quanto scritto da Giulio Fratini per sedare le polemiche:

Nonostante Fratini e Gregoraci si siano lasciati sembrerebbero aver mantenuto comunque un buon rapporto.