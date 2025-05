Antonella Fiordelisi: ‘vip disperata vuole rubarmi il fidanzato’. Chi è?

Antonella Fiordelisi si trova, in questi giorni, in un albergo di lusso sulle coste del lago di Garda. Insieme a lei un’ex tronista di Uomini e Donne, ovvero Giulietta Cavaglia. Le due si stanno godendo questi giorni di totale relax. Anche se i maligni potrebbero chiedersi relax da cosa? Ma oggi lasciamo perdere questo discorso e concentriamoci su altro. Antonella e Giulia sono immancabili su tutti i social. Su tik tok specialmente amano provocare. Così ieri hanno realizzato un video in cui compare la seguente scritta: “Un applauso a noi per tutta la beneficenza che abbiamo fatto prima di incontrare i nostri fidanzati”. Ma è nella serata di ieri che Antonella ha sganciato la vera bomba.

In un video in cui appare lei, statuaria ed imponente, a cena in un avvitato abito bianco con decoro argentato, l’influencer scrive: “Un applauso a me per aver fatto impazzire (senza fare nulla) una disperata che fino a poco fa ha cercato in tutti i modi di farmi lasciare con il mio fidanzato”. Il video, ovviamente, ha fatto il giro del web. Soprattutto perché tutti si chiedono chi sia questa donna a cui fa riferimento Antonella. Ma iniziamo dal principio.

Giulio Fratini: chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi?

La Fiordelisi è fidanzata con Giulio Fratini, classe 1992, imprenditore italiano, figlio di uno dei più importanti imprenditori nel settore hotellerie, ovvero Sandro Fratini. Di recente i due sono stati pizzicati insieme alle Maldive. Non si nascondono e si mostrano felici come coppia, ormai ufficialmente dichiarata. Lui, però, ha un pregresso piuttosto movimentato. Infatti Giulio ha avuto delle relazioni, più o meno brevi, con diverse vip tra cui: Elisabetta Gregoraci, Roberta Morise e persino Raffaella Fico.

Alessandro Rosica, l’investigatore social, ha promesso di svelare presto il nome di questa donna misteriosa. Nel frattempo in molti scommettono sulle ex del Fratini. In particolar modo su Elisabetta Gregoraci. Dal momento che i due stavano insieme poco prima che il Fratini decidesse di mettersi con Antonella. Anche se sembra assurdo che la Gregoraci possa essersi prestata a tali bassezze. Presto verrà svelato il nome e noi aspettiamo con il sacchetto di pop corn in mano.