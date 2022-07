Gregoraci-Morise, è tensione: Elisabetta a cena con l’ex di Roberta

Tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise c’è un terzo incomodo. Nei giorni scorsi ha fatto chiacchierare parecchio un gossip riportato da Dagospia. Pare che la conduttrice di Battiti Live non abbia particolarmente gradito l’ultima foto Instagram che ritrae la collega Rai con Daniela Santanché.

A condividerla sui social network proprio la senatrice, che non ha esitato a definire l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi un’amica. Stando a quanto specificato dalla Santanché la Morise si sarebbe recata al Twiga, locale di proprietà di Daniela e di Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Proprio quest’ultima non avrebbe apprezzato lo scatto condiviso pubblicamente. Questione di gelosia? Subito il pensiero è andato a Flavio Briatore, l’ex marito con il quale Elisabetta Gregoraci ha un legame ancora forte per via del figlio di undici anni Nathan Falco.

Questa volta, però, sembra proprio che l’imprenditore 72enne c’entri ben poco. A creare tensione tra la Gregoraci e la Morise sarebbe stato Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta fino a qualche mese fa. Il ragazzo è stato pizzicato dal portale Very Inutil People allo stesso tavolo di Elisabetta.

Sempre al Twiga, locale che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip frequenta abitualmente, la soubrette di Soverato e Fratini hanno trascorso diverso tempo insieme, parlando fitto fitto come mostra chiaramente il video. Amicizia, flirt in corso o l’inizio di una storia d’amore? Intanto i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram e sui social network Giulio è diventato pure follower di Nathan Falco, l’unico erede di Elisabetta.

È probabile che per via del suo rapporto con Fratini la Gregoraci non abbia visto di buon occhio l’arrivo di Roberta Morise al Twiga, dove Elisabetta è solita trascorrere le sue serate estive da molti anni. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha chiuso solo di recente la sua relazione con Giulio Fratini.

Dopo l’esperienza in Honduras Roberta Morise – che in passato è stata legata per svariati anni a Carlo Conti – ha scoperto un tradimento da parte dell’ex fidanzato che l’ha portata a chiudere il rapporto dopo un anno e mezzo e progetti di famiglia più volte annunciati alla stampa.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane.