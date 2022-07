Elisabetta Gregoraci gelosa di Roberta Morise? “Dicono che…”

Gossip che non ti aspetti su Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise. Stando a quanto si legge su Dagospia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non avrebbe particolarmente gradito l’ultima foto Instagram che ritrae la collega Rai con Daniela Santanché.

A condividerla sui social network proprio la senatrice, che non ha esitato a definire l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi un’amica. Stando a quanto specificato dalla Santanché la Morise si sarebbe recata al Twiga, locale di proprietà di Daniela e di Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Proprio quest’ultima non avrebbe apprezzato lo scatto condiviso pubblicamente. Questione di gelosia? Più volte, infatti, si è parlato di un sentimento ancora forte da parte di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Flavio Briatore, dal quale undici anni fa avuto il figlio Nathan Falco.

Come dimenticare la disputa con Antonella Fiordelisi? Un anno fa, dietro le quinte di Scherzi a parte, la Gregoraci attaccò pesantemente l’ex spadista per alcuni like ricevuti da Briatore. Una vicenda che turbò parecchio la Fiordelisi.

Eppure il pettegolezzo riportato da Dagospia non sembra lasciare molti dubbi:

“Ieri sera al Twiga e come sempre arrivano gli amici”, la didascalia accompagna lo scatto pubblicato da Daniela Santanché e la conduttrice Roberta Morise. Dicono che Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Briatore, proprietario con la senatrice del locale, non avrebbe affatto gradito la foto. Sarà vero e soprattutto perché?”

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise

Fino ad oggi non si è mai parlato di un rapporto conflittuale tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise. Entrambe sono calabresi e lavorano da tempo in televisione. Non hanno mai condotto insieme dei programmi ma qualche anno fa sono state scelte come testimonial di una fiera sul matrimonio in Calabria. La Gregoraci e la Morise hanno inoltre condiviso il set di uno spot pubblicitario per promuovere le bellezze della loro terra natale.

Come reagiranno le dirette interessate davanti a questo malizioso gossip che le coinvolge? Resteranno in silenzio o preferiranno mettere le cose in chiaro? Tra l’altro Elisabetta Gregoraci risulta single mentre Roberta Morise da circa un anno è legata al giovane imprenditore Giulio Fratini, che in passato ha amato un’altra soubrette: Raffaella Fico.

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2022 Roberta Morise – oggi alla guida di Camper su Rai Uno – ha parlato della volontà di sposarsi e mettere su famiglia al più presto.