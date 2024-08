Gregoraci, la verità su Basciano: “Parlare di me va di moda”

Esattamente una settimana fa, Elisabetta Gregoraci è finita al centro del gossip dopo che Diva e Donna ha pubblicato degli scatti della conduttrice in compagnia di Alessandro Basciano. I due sono stati beccati in atteggiamenti complici al mare, tra chiacchierate, carezze e pose ammiccanti. Le foto dei paparazzi hanno attirato molta attenzione, anche perché, poche ore prima, la Gregoraci aveva rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in cui parlava del suo amore con l’imprenditore Giulio Fratini. Insomma, una coincidenza che ha fatto sorridere alcuni e storcere il naso ad altri.

Alcuni, infatti, hanno ipotizzato che potesse trattarsi di paparazzate organizzate. Ricordiamo che i due si trovavano insieme a Capri per partecipare ad un evento organizzato dal marchio di sigarette elettroniche, Ploom. Insieme loro, erano presenti anche altri influencer come Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e Antonella Fiordelisi. Inizialmente, si era mormorato di un possibile avvicinamento tra il deejay e la Fiordelisi.

Dopo la diffusione di alcuni video sospetti, il gossip era esploso e i fan dei “Basciagoni” avevano criticato l’ex vippona, a causa della sua nota amicizia con l’ex compagna di lui, Sophie Codegoni. La seconda classificata di Pechino Express aveva deciso di non rispondere ai rumors, ma ha voluto prendersi la sua rivincita dopo la pubblicazione delle foto di Basciano e la Gregoraci, lanciando una stoccata agli haters sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Gregoraci: “Flirt con Basciano? Ora parlo io”

Nonostante ciò, Elisabetta e Alessandro non hanno commentato le voci circolate su di loro, almeno fino ad ora. L’ex moglie di Flavio Briatore ha svelato la sua verità scegliendo ancora una volta il settimanale Chi. Nel numero del giornale in uscita oggi, 7 agosto, ha negato qualsiasi tipo di vincolo romantico con Basciano, spiegando come sarebbero andate realmente le cose:

Eravamo 25 persone in barca. Ci sono video e foto che lo dimostrano, non sono mai stata solo in mezzo al mare con Basciano.

Non solo, Elisabetta ha commentato con ironia i gossip che la riguardano, sostenendo che il suo nome continuerebbe a fare gola a molti. “Vuol dire che vado ancora di moda”, ha detto. Nel resto del servizio a lei dedicato, sono poi comparse delle foto con il suo compagno Giulio Fratini, con il quale le cose sembrano andare a gonfie vele. In questi giorni, la coppia si sta godendo delle vacanze tra Capri e Lampedusa, mostrando di non essere stati affatto scalfiti dai recenti rumors.