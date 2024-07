Basciano-Gregoraci insieme? Foto organizzate: retroscena e motivi

Cosa sta succedendo tra Alessandro Basciano ed Elisabetta Gregoraci? I due, nelle ultime ore, sono finiti al centro del gossip dopo che Diva e Donna ha pubblicato degli scatti in cui il deejay e la conduttrice calabrese sono stati immortalati ‘vicini vicini’ al mare. Chiacchierate, sguardi complici, carezze e pose ammiccanti (troppo posate viene da dire, ma su tale punto ci torneremo a breve). Dunque è nata una nuova coppia? Alt! Ufficialmente l’ex moglie di Flavio Briatore è legata all’imprenditore Giulio Fratini. Soltanto poche ore fa, a Chi Magazine, la showgirl ha detto che va tutto bene con l’uomo d’affari. E quindi che sta avvenendo con l‘ex compagno di Sophie Codegoni? C’è forte puzza di paparazzate organizzate…

Chi conosce il mondo del gossip sa bene quali personaggi sono in cerca di ‘attenzioni’ e quali no. Vi siete mai chiesti perché alcuni volti noti sono sempre ospiti in trasmissioni tv ‘rosa’ e sono sempre paparazzati mentre di altri invece nulla si sa? Sveliamo il segreto di pulcinella: perché i primi hanno interesse ad ‘esserci’ per svariati motivi (visibilità, lancio di nuovi progetti, restare sulla cresta dell’onda mediatica etc etc), i secondi invece non lo hanno, campando tranquillamente senza essere continuamente esposti con la propria vita privata.

Tornando al presunto affaire Basciano e Gregoraci, il forte sospetto è che si sia innanzi a una paparazzata organizzata. Non sarebbero né i primi, né gli ultimi. Cosa significa ‘organizzata’? Che i diretti interessati si sarebbero accordati con il fotografo per far uscire le foto. Eventuali motivi? Quelli poc’anzi indicati: essere chiacchierati e di conseguenza non finire nel cono d’ombra, con tutto ciò che ne consegue (possibili ospitate tv, aumento di followers e quindi di possibili sponsorizzazioni, notorietà etc etc).

Il tempo, come al solito, darà tutte le risposte del caso. A naso, però, sembrerebbe che non ci sia alcuna liaison e non ci sia nulla di serio. Parrebbe un teatrino estivo orchestrato e pure mal organizzato. Se invece davvero c’è qualcosa di realmente stuzzicante, beh, in bocca al lupo!